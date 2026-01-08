高雄大學深化臺越高教合作 聚焦法律、管理與建築人才培育

國立高雄大學持續推動新南向高等教育布局，校長陳啟仁近日率團前往越南胡志明市，拜訪多所當地重點大學並完成合作備忘錄簽署，合作內容聚焦法律與管理專業、建築與創意設計等特色領域，進一步深化臺越高等教育交流與人才培育合作。(見圖)

高雄大學今(八)日說明，出訪期間該校代表團隨行包括副校長吳行浩、國際事務處國際長林倖如、組長裴光雄及專員裴氏藍紅，先後拜訪嘉定大學（Gia Dinh University）、芹苴大學（Can Tho University）、胡志明市法律大學（Ho Chi Minh City University of Law）及胡志明市建築大學（Ho Chi Minh City University of Architecture），並就師生互訪、課程共構、學生交換及移地教學等合作方向進行實質討論。

廣告 廣告

其中，在法律與管理領域，高雄大學與胡志明市法律大學達成多項合作共識，未來將共同推動臺越法律與管理專業課程及相關研究，培育熟悉區域法規與跨境治理需求的專業人才；在建築與創意設計領域，高雄大學亦與胡志明市建築大學洽談碩士雙聯學程與產學合作專題，結合兩校在建築、營建與創意設計等領域的專業優勢，強化學生實務訓練與國際競爭力，培養具跨文化視野的國際化人才。

陳啟仁校長指出，面對區域產業快速發展與專業需求變化，高等教育應透過制度化的國際合作，結合在地產業與學術能量，培養具備專業能力與國際視野的學生；高雄大學將持續以法律、管理與建築等特色領域為核心，深化與東南亞夥伴大學的合作，回應區域社會與產業發展需求。

這次越南行程由高雄大學國際處統籌規劃與執行，國際長林倖如強調，此行除深化既有姊妹校關係，也為後續推動跨領域人才培育與學術合作奠定制度基礎。