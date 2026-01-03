高雄大學生跨年夜殞命 郭建盟籲改善中華路不良動線

市議員郭建盟表示，針對道路動線交織與車道配置不良的問題，拜託交通局儘速研議改善方案。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員郭建盟三日表示，針對道路動線交織與車道配置不良的問題，拜託交通局儘速研議改善方案。

郭建盟指出，跨年夜前鎮區中華新光路口發生車禍不幸奪走一名年輕大學生生命，讓人心痛不捨。他特到事故現場空拍勘查，想看清事故可能原因。

郭建盟檢視後發現，中華路在過新光路往南進入中華五路後，路幅大幅縮減，原本行駛於快車道的汽車，在行經該路段時被迫向右側切入，進而與慢車道機車的行駛動線產生交織，形成高度危險的衝突點，對用路人安全構成重大風險。

郭建盟針對上述動線交織與車道配置不良的問題，要求交通局儘速研議改善方案，重新檢討車道配置；公車站點是否有更適合的設置位置。評估是否取消現行的車種分流方式，改為提早於新光路與中華五路口進行動線交織，避免將交錯點集中在新光路口洲際酒店後方最為狹窄的路段。

郭建盟主張，未來應透過更清楚的標線設計與路型調整，引導車流、減少衝突點，從根本降低事故發生的可能性，確保汽、機車動線更加明確與順暢。