高雄大學開發偵測系統 破解換臉、變音等深偽影片

「我們系統辨識出來說，這部影片它是被Deepfake過，也是被偽造過的。」從網路擷取被偽造的假影片，學生上傳到軟體中，不到0.2秒辨識出這是Deepfake深偽影片；再拿另一段烏克蘭總統被變造的假影片來測試，同樣在0.5秒內確認是假影片。

高雄大學資工系研究團隊組長陳冠霖說明，「其實我們比較針對的是整個換臉，或者是你的眼睛、嘴巴這種臉部的五官細節被換掉的方式，那模型的話就會去學習這些周圍的偽造特徵會是什麼，那我們的模型就是去把這些特徵學起來，它學到這些特徵之後，我們往後如果有新的影片進來，它就會去看這個影片到底有沒有存在這些偽造的特徵。」

這是高雄大學資訊工程學系研究團隊研發出的Deepfake（深偽）偵測系統，主打便攜與機動性，透過手機就能同時檢視畫面與聲音是否一致，進而破解影片是否遭刻意換臉或變聲。

高雄大學資工系教授潘欣泰回應，「那當然我們希望還可以繼續把我們的這個深偽的技術擴充到比如說背景的偽造、物體的偽造等等這些相關的場景。」

資料庫目前導入2021年到2025年資料，後續也會持續更新，強化軟體及時辨識深偽影片的能力。團隊表示，目前多數偵測技術得靠大型模型還有高效能運算設備，很難普及，也發揮不了即時效應，為了減少詐騙、造假或操弄輿論的狀況發生，未來將申請專利，也朝普及化方向來推進，讓民眾在手機就能使用這個軟體。

