高雄大學、陸軍官校續簽策略聯盟 深化科技教育與國防人才培育合作

國立高雄大學持續推動跨校合作與高等教育鏈結，近日與陸軍軍官學校辦理策略聯盟第二期續約儀式，延續雙方自二○二○年建立的合作基礎，未來將在教學、研究、科技應用與人才培育等面向，展開更具深度與制度化的合作。(見圖)

主辦單位今(十二)日說明，續約儀式於陸軍官校舉行，由高雄大學校長陳啟仁與陸軍官校校長譚芳榮代表簽署合作協議，兩校一級主管共同見證，象徵雙方合作關係邁入新階段。

陳啟仁校長表示，陸軍軍官學校不僅是具百年歷史的軍事院校，更在國家發展與人才培育上扮演關鍵角色；高雄大學自二○二○年與陸官建立策略聯盟以來，雙方在校際選修、教學研究與學術交流等方面，已累積良好合作經驗與互信基礎，也促進師生間更為實質的互動，為此次續約奠定穩固基礎。

陳啟仁指出，高雄大學近年因應南部科技產業廊帶快速成形，積極發展人工智慧、半導體與高科技相關人才培育，並與多家國內外大型企業合作推動學程與課程認證，強化學生的跨域能力與實務素養；其中，理學院及相關學系在基礎科學與高科技應用方面具備扎實能量，未來可結合國防需求，與陸軍官校在科技教育、研究合作與人才培育等面向深化交流。

譚芳榮提到，高雄大學在前瞻科技與教研能量上的長期投入，與陸軍官校培育現代化軍事人才的方向高度契合；透過策略聯盟，雙方得以在師資交流、課程合作與學術研究等層面建立穩定合作模式，協助軍官學員在養成階段即接軌科技發展趨勢，提升整體教育品質。

譚芳榮說，面對科技快速演進與國防環境轉變，陸軍官校正積極推動軍官養成教育的轉型與升級，除傳統領導與戰術訓練外，更強調科技素養、跨域思維與決策判斷能力的培養；未來透過與高雄大學的合作，期盼整合學術與軍事教育資源，培育具備前瞻視野與國家使命感的關鍵國防人才。

依據續約內容，雙方將持續推動教學資源共享、校際課程互選、師生學術交流與研究合作，並鼓勵高雄大學學生報考ROTC軍官班或專業軍官班，同時開放陸軍官校畢業校友報考高雄大學研究所，促進學術體系與軍事教育體系的雙向鏈結。

簽約儀式後，陸軍官校安排高雄大學與會主管參訪「黃埔校史館」，透過近百年來的重要史料與文物，回顧官校發展歷程，並進行校務與教育理念交流。