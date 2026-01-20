高雄大寮大排突染紅褐色 里長無奈籲「成立快速小組」

大寮大排遭染成紅褐色。（大寮里長蕭清翔提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市大寮里大排昨日深夜不明原因遭染紅褐色，里長蕭清翔見狀趕緊通報環保局，環保局指出，派員到場稽查數據無異常，另至上游巡查，未發現異常排放情事，將持續加強附近污染源稽查取締工作。但里長也表示，水遭污染狀況頻傳，每次通報後要等派員，就怕抵達時檢測不準確，建議能否成立快速小組，就近快速抵達，否則廠商有僥倖心態，想說抓不到或是抓到罰不多，相當無奈。

大寮里長蕭清翔指出，昨晚於里內巡視時，發現大排遭染成紅褐色，趕緊通知環保局到場，他提到，大寮大排遭污染非首次，疑似有廠商看準高屏溪大量灌溉用水流進大排之際偷排。

廣告 廣告

環保局人員到場稽查。（大寮里長蕭清翔提供／洪靖宜高雄傳真）

環保局表示，19日接獲陳情表示大寮區大寮排水水色偏紅，立即派員稽查，現場檢測水質pH值7.70，水溫22.5 ℃，導電度777μS／cm，水色呈現黃褐色，數據無異常，另至上游巡查，未發現異常排放情事，將持續加強附近汙染源稽查取締工作，以維環境水體品質。

不過，蕭清翔也說，每次通報等到環保局人員來時都已經來不及，就怕測量不準確，他建議環保局能成立快速小組，就近快速抵達現場取樣，否則每次廠商都抱持僥倖心態，就算被抓到罰不多，他說：「空氣也這樣，水也這樣」，言談中可見非常無奈。

更多中時新聞網報導

澳網》辛納、阿卡瑞茲墨爾本廝殺 劍指王座

保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機

澳網》坦言還在適應 阿卡瑞茲直落三晉級