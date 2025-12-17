高雄大寮小吃店清晨火警 意外發現其中2獲救移工是失聯移工

高雄市大寮區大明街一間鐵皮搭建的越南小吃店清晨發生火警。（圖：林園分局提供）

高雄市大寮區一間越南小吃店今天（17日）清晨4點多發生火警，現場3名外籍移工跑到頂樓求救，一度受困，消防人員及時將他們救下來，其中1人嗆傷送醫，沒有生命危險，另外2名沒有受傷的越南籍移工被查出是失聯移工。

發生火警的小吃店位在高雄市大寮區大明街，消防局清晨4點38分接獲報案後，立即出動消防人車前往搶救。

大寮小吃店火警，消防人員緊急佈水線搶救，不到半小時就將火勢撲滅。（圖：林園分局提供）

消防人員到達現場時，3移工已經跑到頂樓等待救援，消防人員架設梯子協助3人脫困，其中，印尼籍移工因為嗆傷，由救護車送醫，火勢在5點5分獲得控制、隨即撲滅，火警原因有待調查鑑定。

不過，警方製作筆錄時意外發現，2名沒有受傷的越南籍移工都是失聯移工，偵訊後移送移民署專勤隊辦理相關遣返事宜。（溫蘭魁報導）