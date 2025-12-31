高雄大寮小貨車擦撞機車 女騎士傷重不治

【記者凃建豐／高雄報導】一部小貨車30日下午行經高雄市大寮區鳳林三路時，擦撞一部機車，小貨車肇事後持續行駛，再擦撞路旁小貨車與自小客才停下。結果造成陳姓女騎士倒地送醫不治，小貨車駕駛腦出血、胸口內傷等情形，需住院觀察。詳細肇事責任及原因待交通大隊進一步分析研判。

林園分局12月30日13時14分接獲通報於大寮區鳳林三路發生交通事故，立即派遣大寮分駐所及交通分隊員警到場處理、疏導交通。

警方初步了解，65歲陳姓男子駕駛自小客貨車沿鳳林三路由南往北行駛時，與同向騎乘普通重型機車之39歲陳姓女子發生擦撞。陳姓男子肇事後並未停下，持續行駛至鳳林三路105巷與鳳林三路口，再與停放於路旁之自小貨車及駕駛自小客車行經該處之47歲李姓男子發生擦撞，最終擦撞鳳林三路96號房屋圍籬而停下。

廣告 廣告

65歲陳姓男子送醫治療發現有腦出血、胸口內傷等情形，需住院觀察；39歲陳姓女子送醫搶救後仍宣告不治；其餘相關人員均未受傷。

經警方實施酒精濃度檢測，65歲陳姓男子及駕駛自小客行經該處之47歲李姓男子酒測值均為0.00mg/L；陳姓女子酒測值尚待相驗時檢驗。警方另外對陳姓男子實施毒品快篩檢驗呈陰性反應。交通分隊已完成現場測繪及照相蒐證，詳細肇事責任及原因待交通大隊進一步分析研判。

小貨車擦撞機車，造成女騎士傷重不治。翻攝畫面

小貨車擦撞機車，造成女騎士傷重不治。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

有講跟沒講一樣！賓賓哥爆已婚且有紅粉知己 他沒認：不多做描述

投資客縮手僅剩剛需撐盤 房市量價背離市場強弱分明

SBL基隆黑鳶成立啦啦隊 日韓女神有望都現身應援

