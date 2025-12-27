南部中心／劉安晉、張可倫 高雄市報導

高雄大寮區26日晚間，短短10分鐘內，就傳出3起車禍，誇張的是，肇事駕駛都是同一個人，他竟然毒駕上路，前前後後在三個路口，連續擦撞8部車輛，造成4人受傷，警方到場，將他逮捕，移送偵辦。





高雄大寮恐怖毒駕! 10分鐘內"3路口撞8車"釀4人受傷

男駕駛毒駕短短10分鐘內，連續三次車禍。（圖／民視新聞）









馬路口，車輛依序停下來等紅燈，但這時右側卻突然衝出一部汽車，逆向高速撞過來，整排汽車被波及，瞬間車殼零件噴飛。一共6部汽車，被撞的稀巴爛，有的保險桿掉落，有的被撞到馬路邊，現場一片凌亂。

26號晚間，高雄大寮九和路，發生連環車禍，肇事駕駛竟然毒駕上路，更誇張的是，早在前兩個路口，人就已經恍惚，監視器拍下，10分鐘前，他在大寮光明路二段，追撞一部白色汽車，隨後肇事逃逸，到了河堤路一段，又擦撞另一部汽車，但他還沒停下，直到九和路，引發6車連環撞。

目擊民眾說：「車速很快，然後就聽到砰，我們還以為是他驚嚇到，然後踩錯油門。」「在前面已經撞了，這邊也撞了，下來問他電話，他也不曉得啊，整個恍惚了。」





40歲的肇事駕駛，坦承吸食喪屍煙彈後，還開車出門。（圖／翻攝畫面）









警方到場，40歲的肇事駕駛，坦承吸食喪屍煙彈後，還開車出門，短短10分鐘，就在大寮區連續釀成三起車禍，撞了8部汽車，連同自己在內，一共4人受傷。

林園分局副分局長黃國峰表示：「依公共危險準現行犯，施用毒品後駕車移送。」

還好遭撞民眾都只受輕傷，但駕駛毒駕上路，實在可惡，被吊扣駕照之外，也遭到法辦。

