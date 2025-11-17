高雄大寮排水幹線變「紅河」 印刷廠偷排汙最高可罰300萬

紙器工廠排放紅濁廢水痕跡。（環保局提供）

稽查人員現場採樣情形。（環保局提供）

現場稽查要求業者加裝處理設備。（環保局提供）

高雄大寮再爆偷排廢水事件！高市府環保局今（17）日接獲民眾通報，指出大寮排水幹線出現暗紅色、疑似含油墨的廢水。稽查人員獲報立刻循線追查，查獲1間從事紙器印刷的工廠下午進行油墨清洗作業時，未妥善處理產生的廢水，直接排放至廠外排水系統，造成河道水體紅濁異常，最重可罰300萬元。

環保局說明，該工廠涉違反水汙染防治法第30條相關規定，將被裁處新台幣3萬元至300萬元不等的罰鍰，不僅勒令立刻停止排放，也要求加裝完善廢水處理設備，確保廢水經妥善處理後才得排放，以免再次危害環境。

環保局呼籲，請業者自重自愛，切勿心存僥倖，以免遭到重罰。若民眾發現類似偷排汙染等違法行為，歡迎撥打環保局公害陳情專線（07-7317600）或市民熱線1999檢舉，共同打擊汙染情事，以維護高市水體環境。

