高雄大寮整排轎車"雨刷被折斷" 警埋伏逮怪客

南部中心／綜合報導

高雄大寮81期重劃區，9月份開始，陸續有車主發現，停放路邊的一整排轎車，雨刷都被人惡意破壞折斷，警方為了逮捕這名雨刷怪客，清晨在現場埋伏，果真等到嫌犯再次下手，當場逮人。





抓到了！高雄整排轎車「雨刷被折斷」 警埋伏逮怪客

埋伏員警發現雨刷怪客出沒，正在破壞車輛的雨刷。（圖／翻攝畫面）









看到男子又再破壞車輛的雨刷，埋伏員警拍下證據後，立刻衝上前，一行人將男子包圍，他還試圖狡辯，但證據擺在眼前，這名男子就是日前出沒在高雄大寮，涉及多起毀損雨刷案件的嫌犯。今年9月開始，高雄大寮81期重劃區，陸續有車主發現，停在路邊的車輛，雨刷遭人破壞、折斷，前前後後有20多部車輛都受害。附近居民氣憤地說：「沒事糟蹋人啦，不然那個東西也無法賣，也不能怎樣，他就把你弄壞。」「就很過份啊不應該這樣子啦。」

廣告 廣告

居民相當生氣，事後周邊也加裝了監視器，員警為了逮捕這名雨刷怪客，在現場守株待兔，果真等到嫌犯又出手犯案，當場逮人。





抓到了！高雄整排轎車「雨刷被折斷」 警埋伏逮怪客

高雄大寮81期重劃區，今年9月開始，陸續有車輛雨刷遭人破壞。（圖／民視新聞）













雨刷怪客，連續犯案，實地回到現場，還有許多車輛，雨刷根本還來不及裝回去，現在終於逮到人，車主總算可以放心高市警忠義派出所所長陳證閎：「隨即上前依現行犯逮捕，已依毀損罪嫌移送偵辦。」

據了解，這名72歲張姓嫌犯是當地人，每天都會到附近運動，疑似以破壞雨刷為樂，卻不知道造成多少車主的困擾，現在也遭到法辦。

原文出處：抓到了！高雄整排轎車「雨刷被折斷」 警埋伏逮怪客

更多民視新聞報導

涉案人落網！沈伯洋帶愛女散步遭「強光突襲」 警：全案已移送北檢

酒後中指引爆夜唱血戰！中和好樂迪外凌晨大亂鬥 22警力急鎮場

美國布朗大學爆槍擊案釀2死8重傷 台籍博士生「關燈躲桌下2小時」逃過一劫

