高雄大寮特色樂齡課 環保實作受歡迎

為了讓長輩懂得惜福、愛物，高雄慈濟大寮共修處長照據點每星期開設一堂特殊的課程，就是樂齡環保課，讓據點長輩變身環保志工親自做回收，雖然阿公阿媽只是剪剪塑膠袋、把寶特瓶蓋轉下，不過這些動作卻讓他們手腕更靈活，能夠有機做好事，阿公阿媽也樂在其中，這堂課也延續7年時間，有的長輩甚至從未缺席。

「這怎麼剪，怎麼剪要教我，來，我來教你。」

記者才開口要學做回收，93歲吳治阿媽當場做教學，這長達7年、每星期的樂齡環保課，是他們最喜愛的。

長照據點成員 吳治：「(你喜歡來慈濟嗎) 有啦，只要有人叫我們就做。」

慈濟志工 謝吟淑：「一開始安排的時候，長輩對環保很陌生，但是慢慢地好像把以前，他們工作那個經精神體力，動力整個都帶起來。」

慈濟志工 廖桂英：「他們每星期都會出來，他們很會做，他們剪塑膠袋很快哦。」

阿公阿媽平均年齡約80歲，做起回收卻一點都不輸年輕人，就連食品罐頭的老老闆也能彎下腰來做環保。

長照據點成員 陳敬仁：「越做越歡喜，(手腳會怎樣)越敏捷。」

長照據點成員 邱陳秋月：「做這大家都很歡喜，你看我都從不缺席的。」

長照據點成員 張簡沈白：「做這很歡喜啊，手有在活動不會無聊。」

活到老、學到老。剪塑膠袋或是拔寶特瓶蓋，看似簡單的動作，不僅能激發長輩腦力及讓手腕更靈活，環保回收也讓年邁的阿公媽阿擁有付出的機會。

