高雄大寮紅豆花田季登場

高雄市長陳其邁（後排右二）參加大寮紅豆花田季。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵、曾芳蘭、吳東興／綜合報導

大寮紅豆花田季十三日於高雄捷運大寮站一號出口前廣場登場。市長陳其邁致詞表示，大寮紅豆口感香甜、皮薄細緻，深受民眾喜愛，歡迎市民搭乘捷運走訪前庄、永芳社區紅豆花田拍照打卡、輕鬆小旅行。

公所表示，今年以「紅豆有甜─大寮有你」為主題，結合花田景致、農村體驗與文化導覽，並推出紅豆宣傳車巡迴推廣，集結在地小農市集、ＤＩＹ手作體驗與親子樂園，吸引滿滿人潮。

陳其邁指出，大寮紅豆不僅適合製作冰品、紅豆餅等甜點，過去也常作為伴手禮致贈總統府、行政院及中央各部會。今年更攜手百年品牌舊振南推出「紅蜜紅豆費南雪」，為在地紅豆創造多元加值。

新竹市茶花節「覓覓茶花」產業文化活動則在新竹市茶花產銷班開幕，茶花期將持續至明年二月二十八日。代理市長邱臣遠邀請民眾一起賞花、品花、買花，支持在地最有味道的農業。

另外，二０二五彰化社頭織襪芭樂觀光節暨社頭農遊季活動於社頭果菜市場開幕。縣長王惠美表示，社頭織襪芭樂觀光節活動延續辦理二十四年，除了推廣織襪產業外，社頭芭樂也成功外銷讓全世界。