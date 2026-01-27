高雄大寮資源回收場火警 廢輪胎、廢棄物狂燒濃煙竄天

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區一處資源回收場今(27)日下午發生火警，現場焚燒廢輪胎，遠從10餘公里外，都可看見大量黑色濃煙竄向天際，消防局人員到場佈線搶救中，無人受傷受困，正調查火警原因。

高雄市119、110下午2時17分獲報大寮區內坑路火警案，消防局出動13車37人前往搶救，現場為戶外資源回收場，現場堆置廢輪胎及廢棄物，消防局人員到場佈線搶救中，林園分局也調派警力前往協助交通疏導及管制，無人受傷受困。目前火勢已經撲滅，正清查調查起火原因。

大寮資源回收場發生火警。(記者洪臣宏攝)

