高雄大寮資源回收場火警！AI智慧監測鎖定污染源 最高重罰500萬

高雄市大寮區內坑路一處資源回收場今（27）日下午發生火警，冒出濃濃黑煙，影響高雄大寮、屏東萬丹空氣品質。環保局透過AI雲端智慧監測系統迅速鎖定污染來源，查出行為人陳姓男子從事廢輪胎、鐵管切割作業時火花引燃可燃物，造成大量黑煙與粒狀污染物逸散，已違反《空氣污染防制法》，將依法裁處10萬元至500萬元罰鍰。

消防局指出，27日下午2時17分接獲報案，現場為戶外回收場燃燒，隨即出動13車、37人前往搶救，火勢於2時48分控制，所幸無人員傷亡，起火原因仍待進一步釐清。

環保局指出，AI雲端智慧監測系統今天下午2時許發現大寮區內坑路方向出現黑煙，立即派員前往稽查。經查，陳男從事廢輪胎及鐵管回收拆解作業，於切割過程中不慎引燃廢輪胎引發火警，火勢進一步波及鄰近資源回收場，燃燒過程產生明顯粒狀物。

環保局說明，稽查人員第一時間到場蒐證，並進行即時空氣品質監測，FID測得5.1 ppm，總懸浮微粒（TSP）為1.01 mg／m³，一氧化碳未檢出。燃燒行為已造成明顯空氣污染，違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局將依法裁處行為人陳姓男子10萬元至500萬元罰鍰。

陳其邁透過臉書呼籲，火警期間影響範圍以大寮區為主，最遠可能波及屏東縣萬丹鄉，提醒市民盡量待在室內、關閉門窗，如需外出務必配戴口罩，市府將持續掌握空氣品質變化。

環保局強調，廢輪胎、廢塑膠皆屬高風險可燃物，從事切割、拆解等高溫作業，應落實防火與安全管理；對於任何造成空氣污染的行為，將依法嚴格裁處，守護市民健康與空氣品質。

