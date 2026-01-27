高雄大寮資源回收廠火警濃煙嚇人 空污影響大寮與屏東萬丹

高雄市大寮區內坑路一處資源回收廠下午發生火警，燃燒產生的黑煙相當嚇人。（圖：民眾提供）

高雄市大寮區一處資源回收廠今天（27日）下午發生火警，由於現場堆放的都是易燃物，燃燒產生大量濃煙直竄天際，燃燒所產生的污染物隨著風向往東南方向飄散，影響大寮區和屏東縣萬丹鄉的空氣品質，高雄市政府提醒這2個地區的居民關閉門窗，外出時記得戴上口罩。

發生火警的是位在大寮區內坑路的一處資源回收廠，高雄市消防局下午2點17分接獲報案後，出動13車37人前往搶救，由於回收廠內堆放許多易燃物，燃燒產生的濃煙直竄天際，幾公里外的鳳山、鳥松和仁武都可以看到黑煙直竄。高雄市政府也在官方Line公告，下午的風向偏西北風，導引污染物往東南傳遞，因此提醒大寮區周邊以及屏東縣萬丹鄉居民，如果有聞到異味，最好關閉門窗，市府環保局也持續追蹤空品最新狀況。

高雄市大寮區一處資源回收廠發生火警，高雄市政府在官方Line提醒周邊住戶注意空品。（圖：高雄市政府官方Line）

消防人員到場後立即佈線搶救，沒有人員受困受傷，火警原因有待調查。（溫蘭魁報導）