高雄大寮鐵皮屋凌晨火警！3人受困1人嗆傷送醫 另2人竟是失聯移工

高雄市大寮區大明街今（17日）凌晨發生火警，一處鐵皮屋及屋前越南小吃攤位遭大火吞噬，3人受困，1人嗆傷送醫。（翻攝畫面）

高雄市大寮區大明街今（17日）凌晨發生火警，一處鐵皮屋及屋前越南小吃攤位遭大火吞噬，3人受困，1人嗆傷送醫，所幸皆無大礙。根據警方調查，其中2名越南籍移工為逾期居留的失聯移工，已依法移送移民署，至於火災確切原因，仍待消防單位進一步調查釐清。

大寮「越南美食一條街」鐵皮屋凌晨火警

高雄市消防局指出，今日凌晨4時38分接獲報案，隨即趕赴現場，發現連棟鐵皮屋及前方攤位已全面燃燒，火勢猛烈，立即佈水線灌救。

3人受困1人嗆傷送醫

當時屋內共有3名外籍移工受困，包括1名印尼籍男子及2名越南籍男子。警消合力救援後，成功將3人救出，其中印尼籍移工因吸入濃煙嗆傷，送往小港醫院治療，所幸並無生命危險；其餘2名越南籍移工則未受傷。

消防隊於凌晨5時許撲滅火勢，初步清查火場時，發現屋內堆放不少易燃物品，火勢因此迅速延燒，並波及鄰近的砂石車保養廠及電動機車行，造成周邊商家財物受損，所幸未再釀成人員傷亡。詳細起火原因仍需由火災調查人員進一步鑑定。

2越南籍移工竟是失聯移工

警方後續進行身分查證時，發現2名越南籍移工分別已於2020年12月及2023年7月逾期居留，屬於失聯移工，訊後依違反《入出國及移民法》移送移民署專勤隊，等待後續遣返程序。

