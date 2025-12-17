高雄大寮鐵皮民宅火警 3移工受困救出......1送醫2送辦

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區大明街一棟鐵皮民宅今(17)日凌晨4時38分發生火警，現場3人受困，經高市消防局搶救於5時05分控制火勢，受困的印尼籍及2名越南籍移工脫困，其中印尼籍那姓移工嗆傷送醫，警方查出2名越南籍移工為失聯移工，移送移民署專勤隊辦理遣返。

高市119、11004時38分接獲通報，大寮區大明街106號對面發生火警，消防局出動大批人車馳援，林園分局調派警力前往協助交通疏導及管制。

火警現場為一棟一樓的鐵皮民宅，火勢猛烈，消防隊於5時05分控制火勢，救出印尼籍那姓及越南籍武姓、阮姓3名移工，其中那姓移工嗆傷，送往小港醫院救治。警方查出，2名越南籍為失聯移工，訊後依入出國及移民法移送移民署專勤隊辦理遣返事宜。

火警原因將由消防局後續調查。

