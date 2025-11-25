高雄大寮餐飲疑混入釘書針、塑膠片 衛生局稽查限期改善

民眾爆料大寮兩家餐飲業餐食疑含訂書針、塑膠片，高雄市衛生局25日立即查察並要求業者檢視食材處理與烹煮流程，強化自主管理以防類似事件再發生。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市衛生局今（25）日接獲民眾於社群媒體反映，大寮區兩家餐飲業者販售之餐食內疑出現訂書針及塑膠片，涉及食品安全疑慮，衛生局獲報後立即派員前往查察，並要求店家檢視食材處理與烹煮流程，強化自主管理，避免類似情況再度發生。

衛生局表示，兩家業者均稱未接獲消費者當面反映，也未使用訂書針，對塑膠片來源無法辨識，亦無法確認是否來自其製作之餐點，查察人員現場檢視餐食，未發現訂書針或塑膠片異物，但已要求業者即刻檢討備料、清洗、烹調及出餐流程，提升檢查密度，確保食品安全。

廣告 廣告

另依「食品良好衛生規範準則」查核，兩家業者雖均已完成食品業者登錄並投保產品責任險，仍查出多項缺失，包括冰箱未定期除霜、照明燈及電扇不潔、冰箱內熟食未覆蓋等，衛生局已責令限期改善，若屆期未改善，將依《食品衛生管理法》第8條及第44條規定裁處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應落實衛生管理、加強環境清潔與員工教育訓練，全面提升食品安全，也提醒消費者如對食品有爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線尋求協助；若發現食品衛生問題，亦可聯繫衛生局食品衛生科反映。

更多中時新聞網報導

小林幸一郎28歲失明 《攀岳人生》寫傳奇

JLPGA》最強新人首冠 吳佳晏大王製紙賽封后

NBA》勇士4大咖傷病休戰 熱火趁虛破敵