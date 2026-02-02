高雄大寮黑板樹惹民怨 將分期移除、分段補植

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄大寮區河堤路沿線黑板樹，因氣味、根系影響等引發民怨。民進黨立委林岱樺今天召集相關單位會勘，決議「分期移除、分段補植」，2月底前先完成移除485株黑板樹。

林岱樺今天召集相關單位至大寮區公所會勘研議，針對「黑板樹移除與更換樹種」達成具體時程與作法共識。

會議結論指出，後續將採「分期移除、分段補植」方式推動，並以兼顧安全、美觀與環境機能為原則，朝向更適合在地風雨環境的樹種規劃，打造更友善的河堤綠帶與步行環境。

依會勘結論共識，將在2月底前先完成移除485株黑板樹；並於4月底前完成溪寮至義和里及萬大橋下游至光華路段等區段的移除作業。

為讓民眾了解後續規劃，3月底前將由水利署第七河川分署辦理「補植樹種說明會」，公開說明補植方向與作法；相關植栽工程則目標於7月底前完成。

此外，考量施工安全與作業需求，移除作業將配合台灣電力公司辦理必要斷電措施。若社區有意願參與後續植栽維護，也可依程序向第七河川分署提出申請，建立更長久的在地照顧機制。

林岱樺說，這次處理不只是「砍或不砍」的二選一，而是以「人本與生態共榮」為方向，透過科學評估、分批更替、適地適木補植，逐步改善長期困擾，並讓河堤綠廊更安全、更好走、更宜居。（編輯：李淑華）1150202