高雄大寮「雨刷殺手」出沒多車受害 警埋伏逮72歲翁

高雄大寮重劃區多輛轎車後雨刷遭破壞，警方埋伏當場逮捕72歲張姓老翁。（圖／翻攝畫面）

高雄市大寮區第81期重劃區近期接連傳出多起轎車後雨刷遭破壞事件，多輛停放路邊的車輛後雨刷被人徒手扯斷，車主氣憤報警。林園分局獲報後成立專案小組，連日調閱周邊監視器並埋伏守候，最終鎖定一名72歲張姓老翁涉有重嫌。

警方指出，11月30日凌晨4時20分，埋伏警力發現張姓老翁獨自步行於重劃區內，行經一輛停放路邊的自小客車時，突然上前徒手將後雨刷用力扯斷。員警隨即衝出將張翁當場制伏，人贓俱獲。

張姓老翁被帶回警局後，對於犯案動機始終避而不談，警方多次詢問仍未獲回應。經查，張翁居住在附近，無相關前科或精神就醫紀錄，平時清晨外出晨運，卻接連破壞他人車輛，行徑動機令人費解。

據了解，該重劃區道路寬敞、停車空間充足，張翁卻專門針對車輛後雨刷下手，已造成多名車主財損與不安。全案警詢後，依刑法毀損罪嫌將張翁移送法辦。

