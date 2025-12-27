高雄大寮10分鐘3起車禍 警方：同一人毒駕肇事

汽車到路口停等紅燈，沒多久一台黑車逆向衝來。26日晚間7時許，40歲吳姓駕駛來到高雄大寮九和及鳳屏二路路口時，突然偏離到對向車道、連撞多車。

目擊民眾呂先生說道，「撞了之後，整個人都好像不像一個人了，在旁邊坐，問他電話他也不曉得。」

肇事車輛車頭全撞爛，目擊民眾回憶，吳姓駕駛下車後神情恍惚，原以為受驚嚇，但警方到場發現吳男其實是毒駕，而且幾分鐘前分別在兩路口撞車肇事。

高市警林園分局副分局長黃國峰說明，「吳男駕車前有施用毒品依托咪酯，警方遂擴大追查，比對案發時間前後交通事故及監視器影像，發現吳男涉及另外2起交通事故。」

黑車撞了白車後肇逃，晚間7時28分起，吳男先在光明路、市道188路口擦撞1台汽車，造成對方輕傷，肇逃後在河堤及義和路口，又擦撞1台汽車並肇逃，最後在九和路段逆向連撞6車，導致包含吳男、共3人輕傷，短短10分鐘3起車禍，損壞8車、4人受傷。

當地店家吳小姐提及，「毒品氾濫啊，那也是很糟糕的一件事情。」

民眾譴責毒駕，27日一早回到現場，由於路段車流量大，路面已收拾乾淨，警方將三案併案偵辦，訊後將吳男依公共危險準現行犯，移送高雄地檢署。

※未經判決確定，應推定為無罪