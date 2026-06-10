高雄大專畢業新鮮人平均起薪首破4萬元 高於台中與台南

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高雄市的大專新鮮人平均起薪突破四萬元。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據勞動部調查，去年畢業的大專新鮮人，在高雄市就業的平均投保薪資首度突破4萬元，高於台中市與台南市的薪資水準。

勞動部公布最新「大專生就業導航」調查，截至今年1月底，去年畢業的大專新鮮人在高雄市全時工作平均投保薪資達4萬962元，是大專新鮮人在高雄起薪首度突破4萬元關卡。與去年1月的數據相比，大專新鮮人在高雄市就業的全時工作平均投保薪資3萬8780元，平均起薪提高2182元。

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今年1月份六都大專新鮮人起薪最高的是台北市達4萬7583元，其次依序為桃園市4萬4858元、新北市4萬4270元，高雄市薪資水準居六都第四，高於台中市4萬425元、台南市3萬9786元。

若以不同學歷分析，去年畢業的博士新鮮人在高雄市就業的全時工作平均投保薪資達7萬562元最高，其次依序是碩士新鮮人5萬835元、學士新鮮人3萬7780元、專科新鮮人3萬5097元，顯示學歷高低與專業程度仍是新鮮人起薪的重要依據。

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