高雄大東藝術中心 首度引進3大皮影戲團展演

南部中心／廖錦雄、陳芷萍 高雄市報導南韓人氣天團SuperJunior結束三天在高雄的演唱會，也留下奇妙的都市傳說。因為始源曾自稱是「上帝的財神爺」，剛好，25日是統一發票開獎日，這幾天就有大批歌迷拿著錢包或手機，繞著貼有始源海報的柱子，繞圈圈，就像廟裡過香爐一樣，果然不少人留言說中了統一發票，始源也覺得有趣，轉發影片。高雄巨蛋SuperJunior演唱會外頭，一大群人圍著始源柱繞圈圈，祈求財神降臨。（圖／民視新聞）高雄巨蛋SuperJunior演唱會外頭，一大群人圍著一根鐵柱子不斷的繞圈圈，大家高舉著手機或錢包，一圈又一圈的繞，仔細看，柱子上頭貼的是始源的海報，這就是傳說中的始源錢柱。粉絲說：「繞著他就會賺大錢，因為他就是 Super Junior 裡面最有錢的一位」。另一位粉絲也說，「始源他家裡算有錢，繞著他就好像是發財柱一樣，繞三圈就會有好財運這樣。」始源因為家世顯赫，老爸是企業總裁，他自己曾經自稱是「上帝的財神爺」，被粉絲當成是富貴的象徵。在去年底SuperJunior在台北開唱時，就有粉絲繞著始源柱轉三圈，就像到廟裏拜拜過香爐一樣。這次在高雄，適逢25日統一發票開獎日和年終尾牙，繞始源錢柱的粉絲爆增，狂吸財氣，開獎後，粉絲紛紛留言認證說，槓龜一年竟然中了發票，還有人跑來湊熱鬧，一刷手機發票存摺也中了一千，就連寶可夢玩家也秀出抓到了很難抓的雷公。始源看到影片後，在底下留言，用英文問他們在幹什麼？附上一個驚訝的表情圖案，後來也在個人ig上分享了這段有趣的影片。始源看到粉絲繞圈圈的影片後，在底下留言，用英文問「他們在幹什麼？」附上一個驚訝的表情圖案。（圖／民視新聞）部份粉絲26日上午想回到現場繞，卻發現柱子已經迅速拆除，直呼可惜。「拿錢包再繞，馬上有錢！對對對，馬上！因為他是馬」。香港來的粉絲則說，「IG 看到的，所以我就想，本來我也想過來就是看有沒有機會可以繞一圈，但是都沒了。」始源外號馬社長，剛好馬年就要來臨，粉絲繞完始源柱，果真馬上有錢，還開玩笑說能不能保留別拆，始源教錢柱名不虛傳，創造了全球獨有的藍色都市傳說。原文出處：SJ高雄開唱掀都市傳說 粉絲繞「始源柱」求財運竟中發票 更多民視新聞報導財神爺在線等 11、12月統一發票獎號出爐財神降臨！龜山幸運兒全聯買布丁、麵包 喜中200萬特獎新春拚中大獎! 台彩加碼"大小紅包" 總獎金高達12億

民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言