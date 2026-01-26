高雄大東藝術中心 首度引進3大皮影戲團展演
〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市大東文化藝術中心串聯「鳳山光之季」燈會，今年擴大推出15場音樂與戲劇表演，更首次引進高市三大皮影戲團將於大東濕地公園展演，讓民眾坐草地欣賞國寶級皮影戲；藝術中心知名造型燈也將提前點亮與燈會相輝映，增添年節熱鬧氣氛。
文化局攜手鳳山區公所「鳳山光之季」2月7日登場，大東文化藝術中心推出15場音樂與戲劇表演藝術活動，包括4場大廳音樂會、8場戶外廣場演出，以及3場皮影戲。
其中大廳音樂會以室內樂團演出為主，包括彈指之間、慕恩、韋瓦迪、方圓之間室內樂團；戶外廣場節目多元，如雙薩迴響流行樂團、星星王子打擊樂團、高雄愛樂銅管樂團等。
此外，大年初一至初四加場，推出跑跑機器人x長笛玩家、圈圈音樂藝術坊、六藝樂集及經典大提琴室內樂團等表演團隊參與展演。
今年更首次邀請國寶級的觀音山東華皮影劇團、高雄皮影戲劇團及永興樂皮影劇團，將於大東濕地公園演出，民眾可坐草地欣賞皮影戲，享受年節豐富的藝術饗宴。
大東文化藝術中心知名造型燈也將配合燈會自2月7日起提早於下午17時點亮，直到元宵節深夜22時；其餘園區高燈、鳳山溪旁豆莢燈也將同步點亮，延長至隔日清晨5時，民眾漫步迎接新的一年。
更多自由時報報導
「鳳山光之季」2/7登場 黃埔新村提前點亮光影藝術
高雄科技執法去年告發7萬件 前3名「魔王路段」曝光
霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
其他人也在看
SJ高雄開唱掀都市傳說 粉絲繞"始源柱"求財運
南部中心／廖錦雄、陳芷萍 高雄市報導南韓人氣天團SuperJunior結束三天在高雄的演唱會，也留下奇妙的都市傳說。因為始源曾自稱是「上帝的財神爺」，剛好，25日是統一發票開獎日，這幾天就有大批歌迷拿著錢包或手機，繞著貼有始源海報的柱子，繞圈圈，就像廟裡過香爐一樣，果然不少人留言說中了統一發票，始源也覺得有趣，轉發影片。高雄巨蛋SuperJunior演唱會外頭，一大群人圍著始源柱繞圈圈，祈求財神降臨。（圖／民視新聞）高雄巨蛋SuperJunior演唱會外頭，一大群人圍著一根鐵柱子不斷的繞圈圈，大家高舉著手機或錢包，一圈又一圈的繞，仔細看，柱子上頭貼的是始源的海報，這就是傳說中的始源錢柱。粉絲說：「繞著他就會賺大錢，因為他就是 Super Junior 裡面最有錢的一位」。另一位粉絲也說，「始源他家裡算有錢，繞著他就好像是發財柱一樣，繞三圈就會有好財運這樣。」始源因為家世顯赫，老爸是企業總裁，他自己曾經自稱是「上帝的財神爺」，被粉絲當成是富貴的象徵。在去年底SuperJunior在台北開唱時，就有粉絲繞著始源柱轉三圈，就像到廟裏拜拜過香爐一樣。這次在高雄，適逢25日統一發票開獎日和年終尾牙，繞始源錢柱的粉絲爆增，狂吸財氣，開獎後，粉絲紛紛留言認證說，槓龜一年竟然中了發票，還有人跑來湊熱鬧，一刷手機發票存摺也中了一千，就連寶可夢玩家也秀出抓到了很難抓的雷公。始源看到影片後，在底下留言，用英文問他們在幹什麼？附上一個驚訝的表情圖案，後來也在個人ig上分享了這段有趣的影片。始源看到粉絲繞圈圈的影片後，在底下留言，用英文問「他們在幹什麼？」附上一個驚訝的表情圖案。（圖／民視新聞）部份粉絲26日上午想回到現場繞，卻發現柱子已經迅速拆除，直呼可惜。「拿錢包再繞，馬上有錢！對對對，馬上！因為他是馬」。香港來的粉絲則說，「IG 看到的，所以我就想，本來我也想過來就是看有沒有機會可以繞一圈，但是都沒了。」始源外號馬社長，剛好馬年就要來臨，粉絲繞完始源柱，果真馬上有錢，還開玩笑說能不能保留別拆，始源教錢柱名不虛傳，創造了全球獨有的藍色都市傳說。原文出處：SJ高雄開唱掀都市傳說 粉絲繞「始源柱」求財運竟中發票 更多民視新聞報導財神爺在線等 11、12月統一發票獎號出爐財神降臨！龜山幸運兒全聯買布丁、麵包 喜中200萬特獎新春拚中大獎! 台彩加碼"大小紅包" 總獎金高達12億民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
陳啓昱涉台鹽綠能光電弊案 台南地方法院裁定1200萬元交保
前台鹽綠能董事長陳啓昱涉及台鹽綠能公司光電弊案遭羈押，他近日聲請具保停押，台南地方法院26號晚間裁定以新台幣1200萬元交保，另外兩名被告蘇坤煌、蘇俊仁各以700萬元交保。 台南地檢署偵辦台鹽綠中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
去韓國玩注意 5家航空今起「機上禁用行動電源」
近期發生多起行動電源起火事故，韓國大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空及首爾航空等5家航空公司宣布，自今（26日）起全面禁止在飛機上使用行動電源。旅客仍可攜帶登機，但行動電源充電孔須貼好絕緣膠帶，單獨放入塑膠袋，且上機後不可放置在頭頂行李架上。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
變天了！東北季風轉濕冷 「降雨熱區」曝光
氣象署表示今天（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨，尤其今晚至明晨大臺北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，北部中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
韓職/巨人球星來台前夕爆醜聞 遭控不甩妻小
樂天巨人主戰牛棚投手鄭哲元昨（25日）隨隊來到台灣參加春訓，不過在來台前一天，他的妻子卻在社群平台上爆料，夫妻倆在育兒與經濟問題上存在衝突，指控男方把錢都花在自己身上。更令人感到意外的是，這篇爆料文是在兩人辦完婚禮後一個月所發生的。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
春遊月津港燈節 到鹽水吃美食送提燈
2026月津港燈節2月7日登場，燈區的鹽水觀光美食城推出「金馬迎春遊燈節、吃美食、提燈籠」活動，品嚐在地美食，消費即可獲得限量發送的馬年造型小提燈，有吃又有拿。南市經發局副局長蕭富仁表示，月津港燈節每年吸引大批觀光人潮，鹽水觀光美食城距離月津港水岸燈區步行僅需3分鐘，燈節期間特別延長營業時間，從早到自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
霍諾德爬101賈永婕扛壓力「出事我來扛」 一路被罵終於打臉反對者嗆：真的很爽
霍諾德爬101賈永婕扛壓力「出事我來扛」 一路被罵終於打臉反對者嗆：真的很爽娛樂星聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
「鳳山光之季」2/7登場 黃埔新村提前點亮光影藝術
高雄市「鳳山光之季」二月七日登場，黃埔新村提前將光影藝術延伸入眷村，傳統眷村建築在光影交織下，呈現出獨特時光交錯感，公所將推出黃埔食光小旅行，讓民眾以五感體驗眷村時光。黃埔新村為台灣第一代眷村，保存最完整日治時代軍事宿舍群，文化局透過以住代護計畫，引進民宿、文創等，融合歷史、傳統、創新，成為新興文創自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
回饋佛陀故鄉 愛與教育同行
佛陀誕生地 尼泊爾藍毘尼，長期面臨教育資源不足的挑戰。慈濟推動回饋佛鄉計畫，從教育扎根，陪伴孩子建立生活規範，同時培育在地師資，為當地孩子與社區，逐步累積改變未來的力量。慈濟雪隆分會副執行長 ...大愛電視 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
愛心接力送暖！頂新募155萬贈車光復國中 助棒球隊災後重生
記者吳東興∕永靖報導 去年九月花蓮光復鄉遭受偃塞湖溢流災情，光復國中校園一片狼藉，球…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
賈永婕再發文揭延期內幕 霍諾德"瞄鳳梨照"成焦點
生活中心／葉為襄、曾宸洛 台北報導美國徒手攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德，成功完成攀登台北101壯舉，不過，攀登前的一個畫面，意外成為網友話題，台北101董事長賈永婕，手捧象徵好運的鳳梨，但站在一旁的霍諾德卻露出一臉困惑表情，截圖被網友瘋傳。而賈永婕也在晚間轉發這張照片，笑說鳳梨很神奇，更進一步揭露延期內幕。祈福典禮現場一群人拿著香，台北101董事長賈永婕，雙手捧著鳳梨，站在一旁的美國攀岩好手艾力克斯．霍諾德，眼睛盯著鳳梨，但臉上露出困惑又好奇的表情，這張照片在網路上瘋傳，成為話題。民眾瘋狂猜測，Alex怎麼會露出這表情，還有網友說是不是想到卡通海綿寶寶鳳梨屋。賈董再發文揭延期內幕 霍諾德「瞄鳳梨照」遭瘋傳。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）Alex攀登前幾天，101董事長賈永婕率領團隊和Alex團隊一起餐與祈求典禮，賈永婕醉心貼文說出延期內幕，說周六下午被找回公司，英國製作團隊業者告訴他，周日上午還是會下雨，賈永婕透露，若是延到星期一，可能影響上班族，合約上明明可以取消，但賈永婕說她說什麼都無法放棄，打電話給台北市長蔣萬安整合資源，也謝謝幫忙的人，也謝謝神奇的鳳梨。101為了讓霍諾德平安攻頂民俗儀式擺出乖乖餅乾、象徵大吉大利的橘子、平平安安的蘋果，和喜氣洋洋的火龍果和鳳梨，如今，霍諾德完成創舉，鳳梨也在他離台後成為焦點之一。賈董再發文揭延期內幕 霍諾德「瞄鳳梨照」遭瘋傳。（圖／賈永婕的跑跳人生FB）《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。原文出處：賈董再發文揭延期內幕 霍諾德「瞄鳳梨照」遭瘋傳 更多民視新聞報導葛仲珊夢見好友方大同！完成生命之作〈b.ye 畢業〉霍諾德徒手登頂台北101 蕭彤雯讚賈永婕：不只是賭上董座而已最新／攀101活動大成功！賈永婕被拱選台北市長 急喊「屁股剛坐熱」：別叫我選民視影音 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
資源循環與綠智能論壇第十二屆獎學金頒獎典禮
（記者卓羽榛宜蘭報導）資源循環與綠智能論壇今日，於上午09時召集各界精英領袖人士在宜蘭縣政府2樓多媒體簡報室舉辦「資源循環與綠智能論壇暨第十二屆優良學生獎學金頒獎典禮」，並結合宜蘭縣內公益企業及基金會...自立晚報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
獨家／「鞋帶」捲入北捷手扶梯！後方「撞一團」險受傷
獨家／「鞋帶」捲入北捷手扶梯！後方「撞一團」險受傷EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
籃球》賀家兄弟對決！賀丹轟全場最高27分力壓弟賀博還帶隊逆轉
台美混血兄弟賀丹、賀博本季首度對決，哥哥賀丹25日攻下全場最高27分，力壓弟弟的19分，率領康乃爾大學以86：79擊敗哈佛大學。賀家兄弟過去連續3年來台參與瓊斯盃，去年也首度加入台灣男籃參與亞洲盃，並助隊拿下第5名，表現令球迷印象深刻。兄弟倆目前仍在美國大學男籃賽場各自努力，25日兩人的球隊碰頭，賀丹在自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
解決天文暴潮、遇雨易淹 屏東新園鹽埔漁港周邊2抽水站上線
屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區共和及鹽埔兩村位處東港溪出海口周邊，地勢低窪且受潮汐頂托影響排水條件先天不佳，逢農曆大潮即造成海水倒灌而積淹水，若遇颱風豪雨因內水難外排，水患更是嚴重影響居民生活，為改善水情，屏東縣政府積極向內政部爭取B幹線約需1.3億元、C幹線約需3.3億，兩項工程共約4.7億元經費辦理自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
草船借箭
話說一向很精明的諸葛亮，答應了周瑜三天弄十萬支箭給他，但又不想花錢花材料和人工，就很奸詐的利用江邊起大霧的時候，去挑釁曹操，知道曹操不敢大意來戰，一定會萬箭齊發亂射一通，再用稻草人船隊去接一堆箭回來。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
澳網》辛納直落三力退同胞拉出澳網18連勝 續朝男單3連霸邁進
辛納（Jannik Sinner）今天在澳洲網球公開賽男單16強的「義大利內戰」，以6：1、6：3、7：6（7：2）橫掃第22種子達爾德里（Luciano Darderi），安抵8強，在澳網拉出18連勝，續朝男單3連霸目標邁進。辛納前場碰到炎熱天氣，還出現抽筋狀況，但此戰他開賽就展現宰制力，連續2次自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
春節連假不孤軍奮戰 衛福部籲「可預約長照服務」
農曆春節將至，但對於失能民眾與家庭照顧者來說，假期間可能出現照顧資源銜接問題。衛福部提醒民眾，各縣市在春節期間仍會繼續提供部分長照服務，年節期間有需求者可按照各縣市政府規定事前預約長照服務，使服務不中斷。衛福部指出，各縣市在春節期間提供的長照服務包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送服自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
12強紀錄片《冠軍之路》熱潮不斷！票房破7000萬榮登亞軍寶座
體育中心／綜合報導12強台灣隊奪冠紀錄片《冠軍之路》熱潮不斷！票房正式突破7千萬，登上台灣紀錄片影史票房第2寶座。FTV Sports ・ 14 小時前 ・ 發表留言