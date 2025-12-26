高雄大林蒲設新園區引爆怒火 居民憂污染加劇籲遷村優先

經濟部舉辦公聽會，有居民越講越激動，氣氛一度火爆。（洪靖宜攝）

經濟部辦理第二階段環境影響評估現場勘查及辦理公聽會。（洪靖宜攝）

高雄市小港區大林蒲遷村後將規畫作「新材料循環產業園區」，經濟部於26日辦理第二階段環境影響評估現場勘查及辦理公聽會，現場約60多位民眾到場參與，有人提到，「廢土之亂」目前將南星計畫區作為暫置場，移動汙染源越來越多，因此有鄉親認為重點是趕緊遷村。

新材料循環產業園區基地位於小港區大林蒲及鳳鼻頭地區，設置總面積約259.65公頃，經濟部於26日下午3點半在大林蒲康樂活動中心辦理公聽會，包含經濟部產業園區管理局曾琡芬副局長、高雄市政府副秘書長王啓川、高雄市議員陳麗娜等人出席，現場約60多位民眾到場。

廣告 廣告

現場多數鄉親仍希望以遷村為先，再來進行其他開發案，尤其大林蒲長期受污染，被糟蹋多年，有民眾越講越激動，氣氛一度相當火爆，黃姓阿嬤也不滿直嗆：「講一大堆沒用，重點就是何時要遷村，不要一年拖過一年，且現場官員比鄉親多，市府是一年騙過一年。」

黃姓民眾表示，目前高雄市廢土暫置南星計畫區，移動污染源越來越多，環境壓力已經超標，但仍還繼續開發，污染留在大林蒲，陳其邁說2年拚4年，現在都快下任了，但遷村遙遙無期；陳姓居民指出，目前廢土暫存，導致空氣中塵土飛楊，她質疑計畫中沒有將該因素納入環評，遷村應優先，其他開發案要先停止。

王啓川表示，針對遷村部分，1月起進行宗教設施選地及協議價購，接著再換住商區及農地；經濟部表示，會將居民意見帶回，後續將相關報告書送到環境部。

更多中時新聞網報導

宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身

減少汙染 環團籲多用低碳水泥

MLB》村上宗隆入札期限近 短約穿白襪