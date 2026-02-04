高雄大樓地下室驚見女屍！全身赤裸「胸部大片瘀青」 同居男友秒失聯

【緯來新聞網】高雄市前鎮區一棟大樓今（4日）凌晨1時許發生死亡案件，一名女子被發現陳屍在地下室的機械車位升降平台上，不僅全裸且胸部還有大片瘀青，採證人員還在旁邊發現一件破爛的連身睡衣，不過警方調查後表示，現場無可疑外力介入跡象。

高雄前鎮區一棟大樓驚傳死亡案件，一名女住戶被發現全裸陳屍在地下室。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者是住在該棟社區的一名30歲女住戶，監視器拍到她今天凌晨原本正常穿著衣物在社區內搭電低，但凌晨1點突然傳出巨大撞擊聲響，保全循聲前往地下室查看，發現女子躺在地上沒有氣息，而且全身赤裸。



鑑識人員採證後，初步排除有打鬥或外露介入痕跡。警方通知家屬協助指認，後續也將報請檢察官進行相驗，以釐清死者生前是否有用藥或疾病史。由於勘驗時發現，死者身旁留有一件破損的一件式睡衣，警方初判研判是墜落時力道過猛，衣服勾拌到機械設備或遮雨棚，導致衣物被扯下，才會呈現全裸狀態。



另外據《ETtoday新聞雲》報導，警方調閱監視器，發現死者疑似自18樓墜落。詭異的是，死者的同居男友在女子墜樓約1分半鐘後，出現在監視器畫面中，進一步了解，死者生前曾遭到家暴相關紀錄，案發後同居男友行蹤不明，目前已展開追查，以釐清案情。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

韋汝自爆年紀嚇壞來賓 兒子已經14歲自豪「像姐弟」

周興哲穿太多啦！人氣天團驚喜當壓軸嘉賓 唱完秒關心「會脫嗎」