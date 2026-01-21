高雄大樓布偶、玻璃瓶齊飛 女子亂拋物品幸未砸傷人

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區復橫一路某大樓昨(20)日晚上8點半左右，發生有物品從大樓8樓被拋落至道路，警消獲報到現場，發現丟物品的是1名女子，因當下情緒不穩，因此將她帶離送往醫院，幸未造成人員受傷。

新興分局中正三路所指出，女子因情緒不穩，從高樓住處丟下布偶、玻璃瓶等物品，幸好未砸傷路人或車輛等，家人也因此報案請求協助，女子最後在救護人員陪同下將其帶離送往醫院。警方也提醒，若民眾發現周遭親友心情不佳情緒低落，可撥打安心專線(1925)或請求相關單位協助，以避免意外發生。

