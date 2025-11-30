高雄大樹區汽車保養廠凌晨惡火 負責人母親逃生不及身亡

高雄市大樹區溪埔路一處鐵皮屋汽車保養廠今（30）凌晨傳出火警，保養廠負責人母親李姓女子疑似因逃生不及身亡。（圖：民眾提供）

高雄市大樹區溪埔路一處鐵皮屋汽車保養廠今（30）日凌晨傳出火警，由於廠內堆放汽車材料、輪胎、機油等易燃物，火勢相當猛烈。火勢撲滅後，消防人員在廠房隔間內，發現保養廠負責人母親李姓女子，疑似因逃生不及而身亡。確切的起火原因及死因，有待調查釐清。

高雄市政府消防局說明，大樹區溪埔路一間鐵皮屋，凌晨2時25分許發生火警，出動25車、59人前往搶救，現場為1樓高鐵皮廠房，燃燒汽車材料及雜物，消防人員在3時16分許控制火勢，並於3時36分許撲滅火勢，經搜索發現一名年約55歲的女性，疑逃生不及，明顯死亡未送醫。

高雄市警察局仁武分局員警表示，員警於凌晨2時許，在大樹區台29線與溪埔路口，聽聞疑似爆裂聲響，立即派遣警力到場查看，隨即疏散周邊住戶與管制交通，並聯繫年約27歲的張姓保養廠負責人到場。警方初步了解，此次火警為一間汽車保養廠起火，沒有延燒鄰戶，後續由消防人員破門入內，擴大搜救。