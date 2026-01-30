高雄大樹山坡遭濫倒大片廢棄物！前檢察官陳正達、警友站長獲利5千萬

記者洪正達／高雄報導

高雄大樹區山坡地遭人長期非法傾倒大量營建廢棄物物，不過檢方在偵辦過程中竟查出涉案的20人中竟包含前檢察官陳正達以及前警友站長黃文宏，該處被棄置的廢棄物經粗估高達23萬立方公尺，不法獲利近5000萬元，案經橋檢偵結後，依違反《廢清法》、《水保法》起訴。

檢方表示，陳正達、黃文宏等人明知大樹區統嶺段603地號屬於山坡地保育區，依法不得在尚未核定水土保持計劃下傾倒廢棄物，卻仍於2024年10月間購買603、604地號土地後，指引其他共犯非法傾倒營建廢棄物，且以每車3000元的代價，再向車頭與司機收取俗稱的「土尾錢」處理費藉此牟取暴利。

廣告 廣告

檢方估算被傾倒的非法營建廢棄物總體積達到23萬立方公尺。（圖／橋檢提供）

檢方也說，該處每日進出車輛達最高峰達到80車次，經2025年9月履勘開挖後，確認遭人棄置大量非法營建廢棄物物，且體積驚人、已嚴重破壞環境，後續復原更艱辛。

案經檢方組成專案小組並於偵結後，依《廢清法》、《水保法》起訴，1月28日移審法院後，法官裁定前檢察官陳正達250萬元、前警友站長150萬元交保，並限制出境、出海並禁止接觸同案被告，檢方對此不服已提出準抗告。

檢方也認為，陳正達身為前檢察官，理應熟悉法律規範，且過去曾涉貪並入獄服刑，但仍為牟取私利犯法，對土地造成難以回復的重大傷害，考量偵辦期間認罪，建請法院量處適當刑罰。

檢方推估，陳正達、黃文宏等人非法牟利多年最少已賺進5000萬元。（圖／橋檢提供）

檢方指出，陳正達身為前檢察官，理應熟稔法律規範，且曾因涉犯《貪污治罪條例》經判刑確定並入監服刑，卻仍為牟取私利再度違法，對土地造成難以回復的重大傷害，考量其自警詢至偵訊均坦承犯行，請法院量處適當之刑。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

一個老師可以壞到什麼地步？猥褻、偷拍樣樣來30女童受害 南檢偵結起訴

「蔬果界台積電」拒還海底撈15萬調理包害過期報廢 青松判賠562萬

睡了別人女友卻免汰除！海軍中士「翻案成功」原因曝…檢舉人不是配偶

丈夫流血流汗開餐廳！廚師長卻NTR愛妻 連對方女兒都看不下去

