高雄大樹污水處理廠維護績效亮眼 榮獲第25屆金質獎公共設施維護優等

高雄市政府水利局所轄大樹污水處理廠操作維護成果再獲肯定，榮獲行政院公共工程委員會「第25屆金質獎」公共設施管理維護獎優等殊榮，且為本屆該獎項中唯一獲獎的污水處理廠，充分展現市府在公共設施營運管理、節能減碳、生態保育與創新科技應用上的整體實力。

↑圖說：金質獎評比委員到大樹污水處理廠實地考評。（圖片來源：高雄市水利局提供）

大樹污水處理廠位於高屏溪水質水源保護區，自民國94年啟用至今已逾20年，是全國首座由地方政府自辦的三級污水處理廠，長期肩負守護河川水質與改善環境衛生的重要任務。水利局自110年至114年間持續投入約4,429萬元進行設備汰換與系統優化，包括更新LED照明、高效能空調設備，以及鼓風機增設變頻器等節能措施，估計每年可節省用電約2萬2,618度；同時改造乾式曬乾床，大幅降低污泥含水率至50%以下，曬乾時間也由原本一個月縮短至約10天，顯著提升處理效率。

在智慧管理方面，水利局導入水利監測智慧防汛系統、污水下水道營運管理平台及水質即時監測設備，能即時掌握水情、管線與納管水質狀況，提升應變能力與營運穩定度。水資源再利用成果同樣亮眼，廠區回收水對外供應量約占進流水量的14%；此外，市府也與水利署合作，在旱象嚴峻時可啟動貨櫃型RO過濾設備，將處理後放流水轉供農業灌溉使用，提升水資源調度彈性。

↑圖說：高雄市大樹污水處理廠操作維護成效優異（圖片來源：高雄市水利局提供）

大樹污水處理廠同時也是通過認證的環境教育設施場所，並與高屏溪舊鐵橋濕地聯盟簽署合作備忘錄，攜手守護高屏溪生態環境。每年吸引超過1,000人次參訪，並主動深入社區與校園進行教學與宣導，拉近公共建設與民眾的距離。廠區亦取得ISO 14064溫室氣體盤查認證，每年可減少約100噸碳排放，具體實踐永續發展目標（SDGs），其經營成果深獲在地居民與學校肯定。

水利局指出，此次獲獎不僅是對大樹污水處理廠歷經20年持續精進設施效能、延長設備壽命與降低營運風險的高度肯定，也彰顯公共工程由「重建設」邁向「重維護」的永續治理精神，落實公共設施「好用、耐用、永續用」的核心理念，為全國公共設施管理樹立優良典範。

