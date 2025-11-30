高雄大樹汽修廠深夜爆炸火警 母困鐵皮屋喪命 兒趕抵哭倒火場

高市大樹區溪埔路某汽車保養廠今天凌晨2時25分突傳火警，1婦人不幸葬生火窟。消防局提供

今天凌晨，高雄市大樹區某間汽車保養場突然起火燃燒，火勢迅速蔓延，暗夜裡傳來爆炸聲，鐵皮屋迅速被烈焰吞噬，消防人員全力灌救，約1小時候控制火勢；不幸的是，搜救人員在2樓隔間尋獲住在廠內的李姓婦人，她已不幸被燒成焦屍，其子趕到現場，得知母親罹難，當場淚崩，至於起火原因，正由火場鑑識人員調查。

高雄市消防局勤務中心是在凌晨2點25分接獲報案，指大樹區溪埔路1間汽車保養廠發生火警，火勢相當猛烈，119立刻調派大樹、鳥松、仁武、大社等分隊，共25部消防車、59名消防人員趕抵現場灌救，

廣告 廣告

目擊者指出，起火時有聽到爆炸巨響，接著火舌竄出，暗夜裡，濃黑煙柱與竄天火光，把半夜的街區照得像白晝，相當駭人！火場指揮官透露，因廠內堆放輪胎、機油與大量雜物，火勢迅速延燒，警消抵達現場時，廠房已經陷入火海。

消防隊員架設水線全力壓制，火勢直到3時16分才被控制，3時36分完全撲滅。期間警方聯絡到保養廠負責人張姓男子，他與女友急奔現場，焦急告知母親李姓婦人平時住在2樓隔間，擔憂她根本來不及逃出。

火勢稍獲得控制，消防人員就破門進入深處搜救，結果在2樓找到李婦遺體，且已燒焦，嚴重碳化；張男獲悉母親葬身火窟，當場情緒潰堤，在火場外痛哭失聲；目前警方及火調科已介入調查，將釐清起火原因與爆炸音來源。



回到原文

更多鏡報報導

逆闖國道火燒車！75歲翁清晨逆向遭撞 機車卡車頭爆燃慘死

台中七期百貨變他家衣櫃！鴛鴦盜3個月掃貨40件名牌 警抄家再翻出毒品

醉男持刀大鬧車站嗆「最好關我」 法官偏不依！只給緩刑理由曝