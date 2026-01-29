高雄大樹環保情 暮年猶勁守護大地

高雄市大樹環保站今年有4人同時受證，他們互相邀約參加見習培訓，遇到困難也互相扶持，其中一人更已經75歲，年齡曾是她猶豫退縮的理由，但如今，她轉心念，要把握分秒勤付出！

慈濟志工 梁黃牡丹：「我們鄉下改衣服都隨便算錢。」

60年的裁縫生涯，如今不再是梁黃牡丹的生活唯一。

慈濟志工 梁黃牡丹：「受證這件事，我也是猶豫非常久，想說年紀這麼大了，我還有幾年可以做，走入慈濟也是佛門，我真的走上對的路，我現在都想，我能做多久就做多久，我想開了了，我也學會放下很多。」

當會員20多年，75歲才受證，慈濟路起步不晚，因為環保站裡有伙伴。

將過世母親的手尾錢捐到慈濟，成了郭慧菁踏入環保站的契機。

慈濟志工 郭慧菁：「幫她做最後一次行善，讓我媽媽有這(慈濟)因緣，我來幫她鋪一條路，接著我就走進來慈濟。」

她與牡丹等4名環保志工互相鼓勵參加培訓，其中這位印尼華僑陳文雲，因小叔郭慶安也參加培訓，丈夫轉而支持。

慈濟志工 陳文雲：「我丈夫是不讓我進來，剛好我小叔要進來，我說你弟弟是要做上人的弟子，他有，我卻沒有，我還是要一起來，一起進入。」

慈濟志工 蔡秀珠：「剛好是因緣到了，因緣到了，剛好4人都同期做環保。」

資深志工見證4人互相扶持的歷程，未來大樹環保站4人組，將成為承擔重任的支柱！

