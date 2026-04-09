高雄大樹百年古井奉神諭開封 新造型曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

百年古井以龍頭造型融入廟宇特色。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區無水寮北極殿廟埕有座百年古井封閉70餘年，去年獲「神諭」開封，發現井內竟然還有水，藉北極殿主體建築整修工程，古井設計成龍頭造型，融入廟宇特色，將在4月間正式啟用，成為地方文資「活水」。

水寮里無水寮北極殿廟埕有座百年古井，長年以鐵欄杆圍起，廟方前年6月間展開主體建築整修工程，請示主祀玄天上帝古井處置，獲得重新啟用神諭。古井經測量有23米深，封閉超過一甲子，竟然沒有乾涸。

廣告 廣告

廟方表示，古井因自來水普及而停用，當時的長輩怕小孩子失足墜落，將它封閉了70餘年，後續引發一些鄉野傳奇。

水寮里里長史榮瑞表示，清雍正年間就有無水寮地名，先人建「公厝」(無水寮北極殿前身)奉祀媽祖，同時鑿井供居民使用；高雄市義民爺文化協會理事長張淡英指出，水井若長期不抽水，滲水層會阻塞，水脈隨之移位，而該座水井地下水原本來自高屏溪伏流水，有希望能死水變成活水。

水寮里公厝原主祀媽祖，無水寮北極殿60年前興建後，改主祀玄天上帝，仍維持奉祀媽祖傳統。整修工程即將，廟方規劃農曆三月初一(國曆4月17日)循古禮入廟。

無水寮北極殿整修工程即將完工，將循古禮開廟門。(記者洪臣宏攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

好消息！集水區連下6天雨 鯉魚潭水庫1天又增261萬噸

中共高官突蹦出這句話 鄭麗文一驚正襟危坐畫面曝光

家長投訴澎湖某離島國小校長去年11月僅在校3日 校長澄清是天候因素

川普要秋後算帳了！ 供應伊朗武器國家「徵50％關稅立即生效」

