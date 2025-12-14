高雄大樹苦瓜節 20組料理高手拚創意

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市大樹區白玉苦瓜品質穩定、風味細緻，極具市場競爭力，大樹區農會一連2天在姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦「苦瓜節」，行銷地方農特產，協助農民拓展通路。

白玉苦瓜又稱「白苦瓜」，為苦瓜特色品系，果皮呈乳白或淡白色，外觀漂亮、瓜肉厚實，苦味相對較淡、口感清爽，適合多種料理方式，高雄大樹區的丘陵坡地土壤及充足日照自然條件，特別適合苦瓜生長，因此成為國內白玉苦瓜重要產區之一，目前種植面積約150公頃。

大樹區農會連續5年舉辦「苦瓜節」推廣，今年活動昨起在姑山倉庫文化產業休閒園區熱鬧登場，同時舉辦苦瓜評鑑活動，由專業評審依外觀、品質與口感進行評比，展現大樹白玉苦瓜的優良品質，苦瓜料理比賽吸引20組料理高手參賽，各組發揮創意，翻轉一般消費者對苦瓜的刻板印象。

活動另規劃有農特產推廣展售、美食市集、闖關活動，並備有千人份「苦瓜鳳梨雞湯」供民眾免費品嘗，活動至今天下午5點。

