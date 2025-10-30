高雄大海開吃 台東旗饗橙香

11月是旗魚與臍橙的豐收季，台東縣政府30日舉辦「旗饗橙香」聯合記者會，台東縣長饒慶鈴（前排右五）邀請全台民眾到台東大啖美味。（蔡旻妤攝）

南台灣、東海岸海味齊發！高雄與台東30日不約而同推出年度海洋與漁產盛會，高雄市長陳其邁出席「2025大海開吃」，活動現場化身「海味推銷員」，力推港都海鮮；台東縣長饒慶鈴則宣布「旗魚季」與「臍橙節」11月接力登場，邀全台民眾共饗東海岸與南台灣的海洋滋味。

高雄「大海開吃」活動由市府海洋局主辦，集結各漁港攤商、加工業者推出限定商品與優惠。陳其邁表示，高雄漁業總產值占全台一半、遠洋漁業更高達九成，高雄沿海從茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮到林園，每一區都有漁港、也有各自代表性的漁獲，「幾乎每一口海鮮，背後都有一個高雄的故事。來高雄不只看演唱會、遊亞灣，最重要的是可以大口吃最新鮮的海產。」

陳其邁說，高雄不僅是全台最大漁獲供應地，也帶動加工與冷鏈產業發展，「魚丸、魚鬆、即食料理統統有，品質一級棒，深受消費者喜愛。」並強調高雄漁產品經過嚴格檢驗，符合衛生標準，「買得安心、吃得放心。」他邀請全國民眾「來高雄開吃，體驗最鮮的海味，支持高雄的漁民。」

台東縣政府昨日也以「旗饗橙香」為主題，宣布成功鎮旗魚季與臍橙節同步啟動。饒慶鈴指出，旗魚與臍橙是成功鎮兩大重要經濟產物，縣府多年來透過活動結合觀光，推廣地方產業，每年11月東北季風帶來豐收，旗魚與臍橙也成為東海岸代表特產。

新港區漁會將於11月15日率先舉辦旗魚季，包括頒發年度鏢旗魚王、最大尾獎及千人辦桌饗宴；成功鎮農會則於11月22日接力舉辦臍橙節，安排果品評鑑、頒獎與農業體驗活動，讓遊客一次品嘗台東的山海雙味；饒慶鈴表示，這兩大活動不僅行銷東海岸特色美食，也將促進地方觀光、社區參與與青年返鄉。