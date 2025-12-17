高雄大發工業區塑膠公司火警 殘火難滅空品亮橘燈

16日晚間10時許，怪手破壞外牆，搭配水線滅火，還能看到建築物內的明火。高雄大發工業區一間塑膠公司16日中午左右發生火警，濃煙一度遮蔽整個天空。

17日上午，現場還是有黑煙往天際衝，主要火勢已控制，但殘火位於建物內，增加完全滅火難度。

高市消防局第三大隊副大隊長林奕傑說明，「它現場還有一些建築物倒塌的部分覆蓋，還有一些塑膠製品的部分沒辦法直接攻擊，所以必須搭配重機具一邊開挖，一邊以水線來做滅火。」

場內多是塑膠等易燃物，也讓林園、大寮區等地居民都反應，不斷聞到刺鼻異味。

「目前空氣還不是很好，請下課時間待在教室。」鄰近火場大寮國小以及潮寮國小，也透過廣播提醒師生下課時減少戶外活動，體育課也改在室內上課。

高市大寮國小校長甄炳炫表示，「戶外的體育課一律都調整為室內的課程，然後第2個就是窗戶的部分，我們都適度地儘量稍微留一點空縫就好了。」

火場也有環保局人員持續監測空品，環境部提醒，台灣西半部因為地形影響，擴散條件不佳，17日上午9時左右，高市許多空品測站包括大寮、林園在內都是橘色提醒。

高市環保局稽查科長王健州指出，「調閱周邊微型感測器以及空污小組檢測懸浮微粒等各項數據，目前已趨近背景值。」

市府環保局回應，17日清晨濕度較高、有薄霧，加上微弱逆溫現象，導致污染物易累積，已通知133家列管公私場所啟動應變，包含中鋼、中油等工廠降載減排，減少污染排放。

