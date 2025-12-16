高雄大發工業區塑膠工廠大火 環保局擬依違反空污法開罰

高雄大寮區大發工業區內一家塑膠工廠發生大火，火勢猛烈，消防局出動大批人車前往搶救。（圖：民眾提供）

高雄市大發工業區今天（16日）上午發生工廠大火，現場濃煙直竄，消防局出動大批消防人車前往搶救，初步回報沒有人員受傷受困，由於發生火警的是一間塑膠工廠，環保局已啟動空污監測，並提醒大寮區和屏東縣新園鄉居民戴上口罩，緊閉門窗。

大發工業區一家塑膠工廠發生大火，市府環保局派員監測空氣品質。（圖：高市環保局提供）

高雄市消防局上午11點30分接獲報案，位在大寮區大發工業區華東路的一家工廠發生火警，好幾公里外就可以看到濃濃的黑煙直竄天際，消防局出動33車65人前往搶救，防止延燒到鄰近廠房，無人機和消防機器人也出動協助滅火。

高雄市環保局表示，發生火警的是一間生產塑膠製品的工廠，初步調查，是塑膠製品的製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精和柴油等易燃物，引發火警，造成明顯粒狀物排放，環保局將依違反《空氣污染防制法》第32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。（溫蘭魁報導）