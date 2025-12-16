高雄大發工業區塑膠工廠疑機台起火 消防灌救中

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄大寮區大發工業區一間塑膠工廠今天中午疑似因機台起火，整間工廠竄出濃煙大火，消防局出動33車65人前往灌救，目前無人受傷受困，現場仍在滅火當中。

高雄市政府消防局中午11時許獲報大發工業區華東路一間塑膠工廠發生火警，出動33車65人前往灌救，現場竄出濃濃黑煙，火勢猛烈。消防隊於11時45分抵達，初步了解現場疑為機台起火，暫無人受傷受困，後續起火點及原因將由消防局火調單位調查。（編輯：謝雅竹）1141216