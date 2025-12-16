高雄大發工業區大火 疑加熱爐爆炸火勢蔓延逾4小時

不斷飄出的黑煙遮住太陽光線，天空像被烏雲籠罩，火警現場聞到刺鼻味，周邊廠房緊閉門窗，在室內也戴起口罩、防毒面具。

鄰近團膳業者林女士說，「都把它關起來，門呀，門關起來呀，對呀戴口罩，不然會嗆呀。」

16日中午左右，高雄大發工業區內這間專門生產塑膠食品包裝容器的公司，製程區加熱爐爆炸，造成一名外籍移工受傷，40幾名員工全疏散。

塑膠工廠員工指出，「砰，那個板打到我這裡，又飛出來，飛出來1、2秒就廠就臭了。」

現場有大量成品、原料，也有酒精、柴油等易燃物，延燒超過4小時火勢還是難以撲滅。

高雄市長陳其邁表示，「風跟西北風的這個原因，所以在大寮里的下風處也因為這個濃煙而造成相關的影響，所以我環保局也全力的在做監控。」

高市消防局第三大隊副大隊長洪聖儀回應，「回收的聚苯乙烯發泡的隔熱板，因為堆置的相當大量，目前就是請民眾把窗戶緊閉，可能還需要一點時間再將火勢撲滅。」

這場火伴隨黑煙不斷往上竄，遠在3公里外都能看見巨形黑煙，環保局也到場監測發布火警空品提醒，受影響區域包括大寮區以及屏東縣新園鄉。

高市環保局環境稽查科長王健州說，「加熱爐爆炸引發火警產生粒狀物，違反《空污法》32條規定，裁處10萬到500萬元罰鍰。」

業者賴小姐表示，「第一時間就是有趕快拿水要去滅火，但是水壓不足，所以我們看火勢越來越大的時候，我們就趕快聯絡所有的人全部撤離，那到現在我們也不知道真正的原因。」

市府將依《空污法》裁罰業者，位於火場左右兩側的科技公司，也因為煙霧瀰漫又可能有吸入性傷害，科技公司員工都撤離，確切起火原因得等火勢完全撲滅後由火調人員釐清。