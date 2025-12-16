高雄大發工業區大火 47人急撤離！人為疏失釀禍 環保局開鍘最高500萬

高雄大發工業區內工廠大火，所幸無人傷亡，環保局將依空汙法開罰。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠今日中午爆發火警，火勢凶猛濃煙直竄天際，47名員工見大火燃起，紛紛躲避，1名員工頭髮被燒捲、腳受傷，包紮後無大礙未送醫。市府環保局到場稽查，認定人為疏失釀成空氣污染，將依法開罰10至500萬元。

位於大發工業區內的保麗龍餐具工廠，因製程區加熱爐爆炸，引燃附近的油料釀禍，確實起火原因仍待消防局火調鑑識調查。消防局出動20支消防分隊33車65人趕赴火場滅火，疏散員工，未傳出傷亡，由於廠內大多是易燃物，1小時尚未控制火勢。

廣告 廣告

由於工廠有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放，高雄市長陳其邁在臉書貼出示警圖，目前風向為偏西北風，導致汙染物往東南傳遞，預估空氣品質受影響區域，包括高雄市大寮區、屏東縣新園鄉。

高雄市環保局空污小組立即到場監測空品，火焰離子偵測器（FID） 檢測總碳氫化合物（THCs）為7.0ppm、總懸浮微粒（TSP） 為0.108mg/m3，除TSP略高外，其餘數據無異常。工廠人為疏失，製程區加熱爐未妥善操作，導致引發爆炸，將依違反空污法規定，開罰10至500萬元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南民宅氣爆威力驚人！波及10戶3車 屋主與路人無生命危險

前鎮某居家長照機構醜聞連環爆！ 負責人再涉職場霸凌女員工