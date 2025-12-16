高雄大發工業區工廠大火! 濃煙竄天"白天變黑夜"
南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導
16日上午11點多，高雄大發工業區一間生產保麗龍餐具的工廠，疑似加熱爐爆炸，引燃附近酒精、柴油導致廠區陷入大火，濃煙伴隨直衝天際，連數公里外都能看見，消防局出動16個分隊前往滅火，所幸場內員工第一時間都逃出，只有一名操作員，不慎遭火燙傷雙腳。
高雄大發工業區，16日接近中午，一間製造保麗龍餐具的工廠，突然起火燃燒。（圖／民視新聞）
橘紅色火光不斷竄燒，火勢還伴隨巨量濃煙，景象驚人。換另一個角度看，熊熊火舌幾乎吞噬廠房，火勢夾雜濃煙，高度都比高壓電塔還高，就連遠在數公里外的行政區也可見。16號上午11點半，高雄大發工業區內的這間工廠，疑似廠區的加熱爐爆炸，引燃周遭的酒精、柴油釀禍，導致火勢一發不可收拾。業者賴小姐表示，我們第一時間就是有趕快拿水要去滅火，但是水壓不足。目擊民眾表示，就聽到碰一聲，然後我們就想說，怎麼爆炸了，結果出來看，隔壁就燒起來了，然後就越燒越嚴重。
由於廠內有許多易燃物，燃燒範圍也非常大，因此消防局獲報後陸續出動16個分隊前往灌救。（圖／民視新聞）
起火的是一間製造保麗龍餐具的工廠，由於廠內有許多易燃物，燃燒範圍也非常大，因此消防局獲報後陸續出動16個分隊前往灌救，而場內47名員工也在第一時間逃出，只有一名操作員受傷。現場操作員表示，它那個板子倒下來啊，然後看到沒多久就碰一聲，那個板子就打到我，我就飛出來。高雄市消防局第三大隊副大隊長洪聖儀表示，疑似是回收的聚苯乙烯，發泡隔熱板的加溫爐爆炸，到現場的時候，我們已經把廠內47個人，全部疏散完畢，所以目前是沒有人員的傷亡。廠區外堆置大量隔熱建材，影響救火，消防隊還請來怪手支援，一旁還有消防機器人協助滅火。高雄市長陳其邁表示，火勢控制在廠區的侷限範圍內，大寮區的下風處，也因為這個濃煙而造成相關的影響。高雄市環保局稽查科科長王健州表示，火警產生粒狀物，違反空污法32條規定，裁處10萬到500萬元罰款。濃煙影響了大寮區及屏東縣新園鄉等區域，環保局除了依法開罰外，也將持續監控，至於起火真正原因，則有待火調人員釐清。
更多民視新聞報導
全聯倉儲大火奪9命 中檢起訴3上下游公司.14人
新莊大火無情奪命16歲少女 父親逃死獨自哀慟認屍
最新／黑煙直竄天際！高雄塑膠工廠「加熱爐爆炸」 驚悚畫面曝光
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 97
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 87
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 36
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 5
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 29
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 499
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 6
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 37
每人最高10萬元！勞保紓困貸款今日開跑 申請方式、資格一次看
為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部日前公告 115年勞工保險被保險人紓困貸款，自今（15）日起開始辦理，至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前 ・ 41
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導澳洲雪梨邦代海灘（BondiBeach）昨（14）日發生大規模槍擊案，2名兇嫌持槍在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，釀成1名...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
逃兵的人最大？屏東男加入詐團被逮 怒嗆「被判30幾年不差這一條」
屏東陳姓男子於2024年4月間服役，並擔任陸軍機械化第三三三旅二兵，同年7月離營未歸，逃兵期間除了四處住旅館、摩鐵外，甚至加入詐騙集團洗錢維生，最後同年8月遭到警方查獲，他甚至怒嗆「我都已經被判30幾年了，我沒差啊」，最後遭法院判處3個月徒刑，可易科罰金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
竹科第三期工程鷹架突倒塌 3工人高處摔落受傷｜#鏡新聞
新竹科學園區，今天(12/15)11點多發生公安意外，三名工人在第三期工程進行時，鷹架突然倒塌，導致三人摔下來，救護人員進到鷹架作業區救人，這個工程原定明年初就要完工，不過因為這起意外必須暫時停工。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台北仁愛路建案工安意外 66歲女工人21樓墜樓不幸身亡
社會中心／馬聖傑、黃柏榕 台北報導台北大安區仁愛路三段某處巷弄的建案，日前發生一起工安意外！一名負責操作施工電梯的女工人，協助工人搭乘電梯到21樓後，要返回電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口，墜落到一樓！現場同事聽到巨大聲響上前查看，發現女工人已沒了氣息，當場身亡。勞檢處介入調查，不僅要開罰，也勒令停工。消防人員以及警方，在工地內與其他工人了解狀況，因為獲報發生工安意外！一名女工人在工地身亡，最後送醫宣告不治。台北大安仁愛路建案工安意外 66歲女工人21樓墜樓不幸身亡。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「事發地點就在台北大安區，仁愛路三段這處巷弄的建案，當時女工人就是從21樓，不幸的墜落到1樓地面不幸身亡。」附近店家：「以為是工人之間，大吼大叫這樣子我以為是吵架，救護車來的時後才發覺不對勁。」週六早上11點多，66歲吳姓女工人，是工地內施工電梯的操作員，她當時協助其他工人，搭乘電梯到21樓，但她自己準備返回電梯時，卻不慎從電梯與樓板間的開口墜落到1樓，現場同事聽到巨大撞擊聲響趕緊上前查看，發現吳姓女工人已經沒了氣息，死因為高處墜落導致全身骨折。台北大安仁愛路建案工安意外 66歲女工人21樓墜樓不幸身亡。（圖／民視新聞）事發後，勞檢處派員前往稽查，查出工地的電梯已違反規定，因為2公尺以上的有墜落危險的場所，都必須設置護欄或安全網等防護設備，若設置有難度，也要給勞工使用安全帶等防止墜落的措施，但這處工地完全沒有做到，勞檢處將開罰。台北市勞動檢查處主任秘書康水順：「違反營造安全衛生設施標準，第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另外現場施工電梯也勒令停工。」一起工安意外造成女工人不幸喪命，工地負責人勢必得負起全責。原文出處：台北大仁愛路建案工安意外 66歲女工人21樓墜樓不幸身亡 更多民視新聞報導阿志頭開車「持水彈槍」亂射 誇張行徑流出慘被逮！最新／基隆工業區傳槍擊命案！凶嫌自首喊殺人「棄屍轎車內」色慾薰心！兩印尼移工「帶國中少女回宿舍激戰」 雙雙遭法院重判民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥
一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，還能聽見一旁外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」影片曝光後，引發...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
仁愛路女工人「電梯開口」21樓直墜1樓慘死…勞檢處勒令停工並重罰
台北市大安區仁愛路三段一處新建工程工地，於13日上午發生重大工安意外。一名吳姓女電梯操作員（66歲），疑似在21樓操作施工電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口墜落至1樓地面，當場全身多處骨折，明顯死亡。台北市勞動檢查處於14日完成調查，認定該工地違反營造安全衛生規定，已勒令該工地立即停工，並將處以最高30萬元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
台南桶裝瓦斯爆2人傷 「疑煮食不慎」釀氣爆｜#鏡新聞
台南市新營區文化街，昨天（12/15）晚上8點多發生一起氣爆意外，造成2人受傷送醫。經過 警消人員初步調查，疑似是一名公寓住戶，在煮東西時，不小心引發瓦斯氣爆，而現場雖然沒有明火，但是氣爆威力強大，波及到周邊一共10戶鄰居，所幸沒有造成人員死亡。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台南酒駕害命！高速撞垃圾車 23歲女隨車員枉死
台南市 / 綜合報導 酒駕害人命！今(16)日上午8點，台南安平一輛民間垃圾車停在慶平路上，23歲的隨車人員下車準備清運，沒想到卻被一輛進口車高速衝撞，當場就傷重不治！肇事駕駛雖然受傷，但意識清楚，被救出來的時候，身上散發濃濃酒味，果然酒測值0.95，嚴重超標，被警方依公共危險和過失致死罪移送。 固定時間固定地點準備清運，民間環保公司垃圾車女隨車員，一下車就很警覺地注意後方來車，沒想到才走到車尾轉頭要工作，下一秒卻被白色進口車高速衝撞，目擊者說：「碰一聲很大聲啊，都嚇到，趕快跑出來查看，(和隨車員)平時都有在講話聊天，(肇事駕駛)就茫了啊，整個人都恍惚了，他說他沒有開車啊，很多人圍在那邊，想要衝上去打他的，警察攔著。」垃圾車駕駛感受到劇烈撞擊，立刻下車查看，同事被夾在兩車中間，急得拍打轎車要他趕快往後退才能救人，但肇事駕駛自己也受困在車內，目擊驚悚死亡車禍同事驚魂未定，靠在現場民眾的肩膀上痛哭失聲，因為女隨車員下半身傷勢嚴重，當下已經沒了呼吸心跳，傷重不治，環保公司主管劉先生說：「車速很快，我們有看行車紀錄器，都沒有剎車的痕跡，(女隨車員)非常認真，目前大概是，來大概3個月左右這樣，(跟同事)互動都非常良好。」肇事車輛車頭嚴重扭曲變形，幾乎成了廢鐵，可見撞擊猛烈，今日一早8點垃圾車停在台南安平的慶平路準備清運，23歲的女隨車員正要作業，卻被轎車重重撞擊當場身亡，48歲肇事駕駛腿部骨折，脫困後躺在擔架上意識清楚，警方到場聞到他身上有酒味，酒測值高達0.95嚴重超標。根據了解，親友透露垃圾車駕駛和女隨車員是男女朋友，沒想到一起出門工作，女友竟然魂斷輪下，讓他無法接受，肇事駕駛骨折還需要動手術治療，警方依照公共危險和過失致死罪，報請地檢署相驗，釐清肇事責任原因。※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話