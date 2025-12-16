南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導

16日上午11點多，高雄大發工業區一間生產保麗龍餐具的工廠，疑似加熱爐爆炸，引燃附近酒精、柴油導致廠區陷入大火，濃煙伴隨直衝天際，連數公里外都能看見，消防局出動16個分隊前往滅火，所幸場內員工第一時間都逃出，只有一名操作員，不慎遭火燙傷雙腳。

高雄大發工業區工廠大火！ 濃煙竄天「白天變黑夜」

高雄大發工業區，16日接近中午，一間製造保麗龍餐具的工廠，突然起火燃燒。（圖／民視新聞）

橘紅色火光不斷竄燒，火勢還伴隨巨量濃煙，景象驚人。換另一個角度看，熊熊火舌幾乎吞噬廠房，火勢夾雜濃煙，高度都比高壓電塔還高，就連遠在數公里外的行政區也可見。16號上午11點半，高雄大發工業區內的這間工廠，疑似廠區的加熱爐爆炸，引燃周遭的酒精、柴油釀禍，導致火勢一發不可收拾。業者賴小姐表示，我們第一時間就是有趕快拿水要去滅火，但是水壓不足。目擊民眾表示，就聽到碰一聲，然後我們就想說，怎麼爆炸了，結果出來看，隔壁就燒起來了，然後就越燒越嚴重。

高雄大發工業區工廠大火！ 濃煙竄天「白天變黑夜」

由於廠內有許多易燃物，燃燒範圍也非常大，因此消防局獲報後陸續出動16個分隊前往灌救。（圖／民視新聞）

起火的是一間製造保麗龍餐具的工廠，由於廠內有許多易燃物，燃燒範圍也非常大，因此消防局獲報後陸續出動16個分隊前往灌救，而場內47名員工也在第一時間逃出，只有一名操作員受傷。現場操作員表示，它那個板子倒下來啊，然後看到沒多久就碰一聲，那個板子就打到我，我就飛出來。高雄市消防局第三大隊副大隊長洪聖儀表示，疑似是回收的聚苯乙烯，發泡隔熱板的加溫爐爆炸，到現場的時候，我們已經把廠內47個人，全部疏散完畢，所以目前是沒有人員的傷亡。廠區外堆置大量隔熱建材，影響救火，消防隊還請來怪手支援，一旁還有消防機器人協助滅火。高雄市長陳其邁表示，火勢控制在廠區的侷限範圍內，大寮區的下風處，也因為這個濃煙而造成相關的影響。高雄市環保局稽查科科長王健州表示，火警產生粒狀物，違反空污法32條規定，裁處10萬到500萬元罰款。濃煙影響了大寮區及屏東縣新園鄉等區域，環保局除了依法開罰外，也將持續監控，至於起火真正原因，則有待火調人員釐清。

