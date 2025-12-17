高雄大發工業區工廠延燒19小時 消防處理殘火

（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄大發工業區一間工廠昨天中午發生火警，因火勢猛烈，灌救到今天清晨6時許才撲滅，足足延燒19小時。消防人員目前持續在現場處理殘火，無人員受傷或受困。

高雄市政府消防局今天上午說明，大寮區華東路工廠昨天中午11時30分發生火警，昨天晚間6時10分控制火勢，直到今天清晨6時16分才撲滅。

這間塑膠工廠火警事故發生後，濃濃黑煙從廠區竄出，廠內47名員工紛紛逃出。市長陳其邁昨天獲悉災情後也趕赴現場關切。詳細起火原因仍待消防火調鑑識調查。

廣告 廣告

陳其邁說明，廠區製程區加熱爐發生不明原因爆炸，波及包括聚丙烯跟聚苯乙烯等原料及成品，導致整個工廠燃燒。

高雄市政府環保局說明，昨天中午透過AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查。經查為公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反空氣污染防制法第32條規定，環保局將依法裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。（編輯：黃名璽）1141217