高雄大發工業區工廠火警 消防出動上百人力灌救中

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄大發工業區一間工廠今天發生火警，火勢猛烈仍在灌救。市長陳其邁說明，消防局已出動104人跟43輛消防車搶救，目前火勢控制在廠區內，盼不要波及其他區域。

高雄大寮區大發工業區一間塑膠工廠今天中午發生火警，濃濃黑煙從廠區竄出，消防局出動大批人車灌救，但因現場火勢猛烈，目前仍在滅火灌救當中。市長陳其邁獲悉災情後，下午也趕赴現場關切。事故發生後，廠內47名員工紛紛逃出廠外，有人因此受輕傷，詳細起火原因仍待消防火調鑑識調查。

陳其邁接受媒體聯訪時表示，廠區中午11時30分左右製程區加熱爐發生不明原因爆炸，波及包括聚丙烯跟聚苯乙烯等原料及成品，導致整個工廠的燃燒。消防局共派遣43台消防車，104名消防局人員全力搶救。

陳其邁說，目前火勢控制在廠區範圍內，希望盡量不要波及到其他外界區域。但因爲目前風向偏西北風，所以大寮區下風處受濃煙影響。環保局正全力在監控，也希望當地民眾如果沒有事情的話，盡量能夠緊閉門窗，減少外出公開活動，消防局弟兄正全力滅火當中。

高雄市政府環保局說明，中午透過AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查。經查為公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反空氣污染防制法第32條規定，環保局將依法裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。（編輯：林恕暉）1141216