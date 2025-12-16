高雄大發工業區惡火影響空品 大寮、新園居民應緊閉門窗

高雄市大寮區大發工業區某工廠今（16）日上午11點30分驚傳火警，現場竄出大量黑色濃煙直衝天際。（圖／高市消防局）

高雄市大寮區大發工業區某工廠今（16）日上午11點30分驚傳火警，現場竄出大量黑色濃煙直衝天際，消防局獲報前往搶救。高雄市長陳其邁也緊急在臉書發文示警，現場風向為偏西北風，將導引汙染物往東南方向傳遞，預估高雄市大寮區、屏東縣新園鄉將受到空氣品質影響，呼籲周邊居民盡量待在室內避免外出。

這家位於大寮區華東路的工廠發生火警，現場黑色濃煙直竄天際，令人觸目驚心，消防局出動33車65人前往搶救。據了解，該公司目前生產塑膠隔熱板，目前無人受傷受困，至於詳細起火仍有待警消進一步調查釐清。

陳其邁特別提醒市民朋友務必緊閉門窗、減少外出，如需外出務必配戴口罩做好防護。環保局已啟動應變機制，將持續追蹤監測最新空氣品質狀況，民眾可透過「空汙微感物聯網」（https://wot.moenv.gov.tw/）或高雄市政府環保局網站即時查詢居家周遭的空氣品質數據。

