高雄大發工業區火災撲滅 邱議瑩送蠻牛慰勞消防英雄

邱議瑩(左二)向辛苦的消防與特搜人員鞠躬致謝， 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市大寮區大發工業區禹青工廠16日發生火警，市府消防局出動大批人力與車輛搶救，至17日清晨火勢才完全控制。事故發生當晚，立委邱議瑩即親自到場關切，並致贈10箱蠻牛與麵包，慰勞消防與特搜人員辛勞，也將持續追蹤後續責任與處置，同時要求工業區加強消防安檢，守護勞工與居民的安全。

邱議瑩在臉書貼出照片表示「這位特搜大隊的大隊長蘇裕銘，即使口罩與制服滿是灰燼，仍展現謙和而堅定的神情，讓我對消防同仁的敬佩無以言表。」她說，大發工業區禹青工廠火災在消防員一次又一次進出救援下，才得以完全撲滅。她準備的蠻牛與麵包，希望在短暫的空檔為前線消防同仁補充體力，並親自向他們說「辛苦了，謝謝你們。」

大寮里里長蕭清翔同樣徹夜未眠，稍早再陪同邱議瑩回到現場，掌握最新狀況。對此，邱議瑩表示，後續責任與處置她將持續追蹤，也會要求工業區加強消防安檢，守護勞工與居民的安全。

邱議瑩(右一)與特搜大隊大隊長蘇裕銘握手表達滿滿的敬佩。 圖：邱議瑩競選總部/提供