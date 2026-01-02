高雄大社住宅凌晨惡火 年輕夫妻受困「1死1命危」

高雄市大社區民生路2日清晨發生鐵皮屋火警，20歲謝姓女子不幸喪命，22歲尤姓丈夫燒燙傷命危送醫。（圖／翻攝畫面）

高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅2日清晨4時15分發生火警，一家7口中有5人及時逃生，20歲謝姓女子與22歲尤姓丈夫受困屋內。消防局獲報後出動15輛消防車、40名人力前往搶救，火勢於4時32分控制、4時41分撲滅，惟謝女不幸命喪火場，尤男則手腳多處燒燙傷、意識不清，送醫後插管治療，目前仍在加護病房搶救中。

附近住戶指出，火災發生時曾聽見屋內傳出很大的敲門、呼救聲，但因火勢猛烈、濃煙密布，無法靠近協助。

待火勢撲滅後，消防人員於後方房間尋獲謝女，已明顯死亡。22歲尤男被救出時手腳燒燙傷嚴重、意識不清，緊急送醫插管治療中。至於其他5名同住家人逃出未受傷。

據了解，這對夫妻2人與尤男家人共7人同住，搬入時間不長，平時從事物流理貨工作，尚未育有子女。

警消初步調查已排除人為縱火可能，詳細起火原因仍待火災鑑識進一步釐清。警方已通知謝女家屬確認身分，並報請檢察官相驗，釐清確切死因。

