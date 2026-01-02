高雄大社區鐵皮屋住宅火警 年輕男女一死一意識不清

高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅今晨發生火警，造成年輕男女1死1意識不清。（記者鐘敏綺翻攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

高雄市大社區民生路一處鐵皮屋住宅，今（2）日凌晨4時許發生火警，造成年輕男女一死一意識不清，詳細起火原因，正由消防局火調人員調查釐清中。

高雄市消防局一一九救災救護指揮中心係於今（2）凌晨4時15分獲報大社區民生路發生鐵皮屋住宅火警，計派遣15車40人前往搶救，抵達時發現鐵皮屋已全面燃燒，火勢於4時32分控制，4時41分撲滅，火場發現22歲男子手腳燒燙傷、意識不清，經救護人員初步處置後送醫；另清理火場時，發現20歲女子逃生不及死亡。

火警當下，附近居民聽聞很大的敲門聲，火勢也迅速從一樓燒到二樓，亦聽到碎裂、呼救的聲響，該鐵皮屋的屋主亦表示，當時有聽聞呼救聲，有人試圖逃生沒成功，因為當下濃煙太大了。

初步調查指出，火警發生時屋內有7人，5人順利脫困，一對年約20多歲的男女受困，年輕女房客好像是學生，入住沒多久。