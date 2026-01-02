高雄大社區鐵皮屋惡火 20歲妻命喪火窟夫重傷

高雄市大社區一間鐵皮屋今天清晨發生火警，消防局出動大批人車搶救，屋內一名女子逃生不及喪命。（圖：民眾提供）

高雄市大社區今天（2日）清晨發生鐵皮屋火警，消防人員從屋內救出一名年輕男子，意識不清送醫，他的妻子逃生不及命喪火場，火警原因有待調查。

發生火警的地點位在大社區民生路的一間鐵皮住宅，消防局清晨4點15分接獲報案後，出動15車40人前往搶救，火勢在4點41分撲滅，消防人員從現場救出一名22歲男子，手腳燒燙傷，意識不清，緊急送醫救治，屋內還有一名20歲女子逃生不及，命喪火窟。

高雄市大社區鐵皮屋火警，火勢猛烈。（圖：民眾提供）

警方調查，這間鐵皮屋住了一家7口，重傷的男子與逃生不及的女子2人是夫妻，確實的火警原因有待火調科調查鑑定。（溫蘭魁報導）