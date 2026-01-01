高雄大社鐵皮屋凌晨火警 年輕男女受困釀1死1重傷

高雄市大社區民生路今（2）日清晨發生一起住宅火警，一處鐵皮屋不明原因起火，造成一對年約20多歲的男女受困屋內。（高雄市消防局提供）

高雄市大社區民生路今（2）日清晨發生一起住宅火警，一處鐵皮屋不明原因起火，造成一對年約20多歲的男女受困屋內。警消獲報後出動大批人車搶救，火勢雖在半小時內撲滅，仍釀成1死1傷，詳細起火原因仍待進一步釐清。

消防局指出，今天清晨4時15分接獲報案，指出大社區民生路一處鐵皮住宅發生火警，隨即派遣15輛消防車、40名消防人員趕抵現場，立即佈署水線進行灌救。

火勢在4時32分左右獲得控制，並於4時41分完全撲滅。消防人員在屋內救出一22歲男性，手腳燒燙傷、意識不清，隨即送醫搶救；屋內另一名20歲女性逃生不及，被發現時已明顯死亡。

警方表示，兩名傷亡者的身分仍有待進一步確認，火警確切起火原因，由警方與消防單位同步調查中。

