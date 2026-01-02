高雄大社鐵皮屋火警 釀1死1傷

（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄大社區一間鐵皮屋今天凌晨4時許發生火警，消防到場後於半小時內撲滅火勢，但在屋內發現一名20歲女子逃生不及，已明顯死亡；另名22歲男子手腳燒燙傷，送醫插管治療中。

高雄市消防局表示，凌晨4時15分獲報大社區民生路一間鐵皮屋發生火警，隨即出動15車40人前往灌救，4時32分控制火勢，4時41分撲滅。

消防局指出，現場一名20歲女子因逃生不及罹難，一名22歲男子手腳燒燙傷、意識不清送醫搶救，目前插管治療中。詳細起火原因仍待消防火調鑑定。（編輯：黃世雅）1150102