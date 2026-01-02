高雄大社鐵皮屋陷火海 惡火拆散新婚人生！22歲夫獲救、20歲妻成焦屍
高雄市大社區民生路今（1/2）日凌晨發生住宅火警，承租的鐵皮屋突起火燃燒，屋內一對年輕夫妻受困火場，丈夫冒險逃生獲救僅受燒燙傷，妻子則因未能及時脫困，已被燒成焦屍，不幸喪命，釀成一死一傷悲劇，詳細起火原因仍待警消進一步調查。
消防局表示，今日凌晨4時15分接獲報案，指民生路一處鐵皮住宅發生火警，立即出動15輛消防車、40名消防人員前往搶救，人員抵達現場時，發現一樓鐵皮屋已有明顯火勢，隨即佈署水線灌救，火勢於4時32分獲得控制，並於4時41分完全撲滅。
警消指出，當時屋內共住有7人，尤姓男子的父母及其他家屬在火勢擴大前及時逃出，均未受傷；但22歲尤姓男子與其20歲謝姓妻子受困於房內，家屬一度冒險衝入火場，成功將尤男拉出，但因火勢過於猛烈，無法再進入救出謝女。
尤姓男子被救出時，手腳有燒燙傷情形，且一度意識不清，隨即由救護人員送醫治療；消防人員滅火後進入清理火場，於夫妻房內發現謝姓女子，已明顯死亡。
據了解，死傷者為夫妻關係，兩人並未育有子女，平時同在物流公司擔任理貨員，生活作息單純，發生火警的鐵皮屋共有3間房間，起火點初步研判位於夫妻居住的房間窗戶附近。
由於本案造成死亡事故，警方已報請橋頭地檢署檢察官進行相驗，警消也將進一步鑑識採證，釐清是否為電線走火、意外起火或其他人為因素，詳細原因仍待調查釐清。
